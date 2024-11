La Pianese va nella ‘tana’ del Pineto. Mister Prosperi avverte sui pericoli

La Pianese vuole dare continuità alla striscia di tre risultati utili consecutivi inanellata nelle ultime giornate. Questa sera, però, sulla sua strada, troverà un altro ostacolo duro: il Pineto (al Pavone-Mariani calcio di inizio alle 20,30), reduce dalle due vittorie pesantissime contro il Perugia e il Pescara. "Sarà una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo – ha detto alla vigilia del match l’allenatore bianconero, Fabio Prosperi (nella foto) –. Il Pineto è una squadra con valori importanti, e lo ha dimostrato anche all’Adriatico. Chiaramente ha sofferto, ma su quel campo soffrono tutti. Tuttavia, sono riusciti a portare a casa un risultato che per molti era impensabile". Il tecnico delle zebrette si è quindi soffermato sul rapporto che lo lega al collega Ivan Tisci. "E’ un caro amico – le sue parole –. Ci conosciamo abbastanza bene e capita anche di confrontarci sulle nostre squadre. In questo momento alleniamo due formazioni completamente diverse, che secondo me hanno obiettivi legittimamente differenti. Mi auguro che venga fuori una bella partita". "La squadra sta bene – ha poi aggiunto Prosperi –. Domenica scorsa, con il Legnago, l’abbiamo ripresa all’ultimo minuto, segno che siamo in una buona condizione fisica, anche se, forse, abbiamo commesso qualche errore di troppo per mancanza di brillantezza". Il mister, per la trasferta, ha convocato 22 giocatori; dell’elenco non fa parte Francesco Proietto: il centrocampista bianconero, uscito per un colpo al volto durante la sfida contro il Legnago, non dovrà operarsi (è stata esclusa la frattura al setto nasale) ma deve rimanere fermo a scopo precauzionale. Assenti anche Federico Pacciardi, a causa di un affaticamento muscolare, e Alessandro Papini, ancora alle prese con un problema al flessore. Nel terzetto di difesa – davanti alla porta presidiata da Boer –, con la conferma di Indragoli e Polidori, a giocarsi il posto, sono Chesti e Remy con quest’ultimo favorito; a centrocampo, a fianco di Simeoni, potrebbe tornare a vestire la maglia titolare Odjer, con Boccadamo e Nicoli esterni. In attacco mister Prosperi ha l’imbarazzo della scelta: dopo l’ottima prestazione centrata, è forte la candidatura di Sorrentino, spera anche Falleni. A dirigere Pineto-Pianese sarà l’arbitro Michele Maccorin della sezione di Pordenone; gli assistenti saranno Giuseppe Daghetta della sezione di Lecco e Gianluca Li Vigni della sezione di Seregno; quarto uomo Diego Castelli della sezione di Ascoli Piceno.

Probabile formazione (3-4-2-1): Boer; Indragoli, Remy, Polidori; Boccadamo, Simeoni, Odjer, Nicoli; Mastropietro, Falleni; Sorrentino.