La Portuense non punge e nel finale rischia il ko

PORTUENSE: Mertens, Gaiani, Mariani Batista, Masiero, Renzi, Sassoli (11’st Baglietti), Formigoni, Fantoni, Braghiroli, Rossi. A disp: Cova, Sovrani, Masu, Taroni, Cocchi, Di Domenico, Simeoni, Zappaterra. All. Mariani.

CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini (31’pt Sarto), Farina, D’Elia, Barbieri (35’st Cresta), Catozzo, Daniel, Chinappi (17’st Gurnelli), Govoni (1’st Slimani). A disp: Pancaldi, Amadelli, Hidri, Pencarelli, Bellodi. All. Rambaldi.

Arbitro: Riccardo Zaccaria di Faenza.

Note: ammoniti Baglietti e Masiero.

Risultato a occhiali nella nebbia fitta del "Bellini, un brodino per entrambe, bisognose di punti per muovere la classifica e tenere a distanza le concorrenti per evitare i playout. Rispetto alla vittoria prestigiosa nel derby con la Centese, il Casumaro ha operato alcune novità nella formazione di partenza, con Chinappi preferito a Slimani e Barbieri a Catozzo. Portuense senza il portiere Cattozzo squalificato e Taroni in panchina solo per onor di firma.

Da notare che in panchina non c’era l’allenatore Paolo Mariani, che deve scontare un mese di squalifica, al suo posto il suo vice, ma con Mariani in tribuna a sgolarsi per le direttive. Il primo tempo fila via liscio senza che succeda niente di apprezzabile, tranne l’infortunio di capitan Benini del Casumaro, per un problema muscolare.

Secondo tempo sul canovaccio del primo, con il Casumaro un po’ più intraprendente. Al 5’ Barbieri dal fondo serve un pallone invitante sul primo palo per Chinappi, che arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Al 25’ Daniel in contropiede scappa ai difensori rossoneri, Mertens in uscita ci mette una pezza. Nel recupero l’occasione migliore della partita. Su calcio d’angolo si accende una mischia nell’area rossonera, Daniel in rovesciata si vede respingere la conclusione sulla linea di porta da Masiero.

Per poco Daniel non concedeva il bis di quanto realizzato domenica scorsa nel derby con la Centese e gol nell’ultimo minuto di recupero. La Portuense non si è mai resa pericolosa, penalizzata da un attacco sterile, tendenza che proseguirà fino al termine del campionato, avendo la società comunicato che non ricorrerà al mercato per un attaccante di peso, proseguendo con la più economica linea verde.

Franco Vanini