La preparazione. Ancora out Cristiani e Aseged Ivan per infortunio Il Siena si prepara per la sfida contro l'Asta Taverne, che si giocherà sabato a Colle Val d'Elsa. La squadra si allena a Uopini, con Cristiani e Aseged Ivan ancora in infermeria. Mazza torna a disposizione per l'Asta, mentre Cappelli è da valutare.