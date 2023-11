La preparazione. Sabato allo stadio Berni arriva la Castiglionese

Dopo la vittoria sul campo del Rufina, la Robur ha ripreso gli allenamenti sul campo di Uopini: alle porte c’è la partita casalinga con la Castiglionese, in programma sabato al Berni. Cavallari lavora regolarmente con il gruppo: domenica è uscito anticipatamente soltanto a scopo precauzionale. Cristiani e Ricciardo proseguono invece con il proprio programma di recupero: le tempistiche per un loro rientro sono di ancora due settimane circa. A Uopini, oggi, si rivedrà anche il giovane attaccante Carlo Ravanelli che, dopo l’intervento a cui è stato sottoposto, riprenderà a piccoli passi il reinserimento in gruppo. Da vedere quindi quando potrà tornare a disposizione di mister Magrini. Per il resto tutti abili e arruolabili. Nell’elenco dei diffidati il centrocampista Lollo: alla prossima ammonizione, per il bianconero, scatterà la squalifica.