LA prevendita in città. Fino a ieri sera venduti 350 biglietti Fino alle 12 di oggi è possibile acquistare un biglietto per assistere alla finale di Coppa Italia tra l'Osimana e i biancorossi, in programma alle 20 allo stadio Bianchelli di Senigallia. Prezzo: 10€. Gratuito per i nati dal 2008 in avanti. Botteghino chiuso.