La prima del nuovo tecnico. Ridolfi: "Lavorare sull’attacco. Senza segnare non si vince»

"Un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca. I ragazzi hanno dato tutto e siamo stati propositivi. Abbiamo creato molte situazioni per poter fare gol, ma negli ultimi 30 metri ci manca un po’ di cattiveria. Ci sarà da lavorare perché senza segnare non si vincono le partite". Soddisfatto a metà, dopo il suo debutto sulla panchina della prima squadra, Maurizio Ridolfi (foto), che si tiene stretto il punto ottenuto con qualche rammarico: "Abbiamo concesso poco o niente in fase difensiva. Il Mezzolara era chiuso nella sua metà campo, ma pur avendo creato alcune occasioni da rete non siamo riusciti a finalizzarle. C’è da lavorare sulla fase offensiva – insiste il tecnico biancazzurro -. Arriviamo bene negli ultimi 20-30 metri, ma poi iniziano le difficoltà. Queste sono partite pericolose, quando attacchi per 90’ poi puoi anche perdere su una ripartenza o su un contropiede. Quindi da questo punto di vista è positiva la concentrazione. Forse dovremo lavorare per mettere più cross cercando il fondo, ma anche sui movimenti coordinati del reparto e sulla presenza in area". La testa è già rivolta al derby con l’Aglianese di domenica prossima: "Una partita alla volta daremo sempre il massimo. Non guardo troppo alle assenze – conclude Ridolfi – certo è che poter recuperare almeno qualche giocatore come i vari Gori, Santarpia e Bigonzoni potrebbe risultare fondamentale per avere più scelte anche a gara in corso".

L. M.