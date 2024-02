La prima rivista. Ancora ricercata dai collezionisti

Chi ce l’ha, la tratta come una reliquia. I collezionisti andrebbero a ruba per una copia della prima rivista ufficiale della “Coppa Carnevale”, 24-28 febbraio 1949. La copertina è disegnata da Benigno “Beny” Moriconi, uno dei soci fondatori del Cgc. All’interno, uno spaccato del tessuto economico dell’epoca con le pubblicità – all’epoca reclame – di aziende non solo locali, arricchite da numeri telefonici senza prefisso e con sole 4 cifre. Le ditte che sostennero il torneo furono Tre Stelle Milano (lamette), Hotel Ristorante Belmare, Oreste Pardini Camaiore, Pasticceria Provinciali Parma (filiale di Viareggio), Casa della Musica di Aldo Fontana, bar Trieste (la sede del Cgc Viareggio) sul piazzale del Politeama, Albergo Bristol, Bar pasticceria Fappani, Bar pasticceria Eden, Ente provinciale per il turismo, Albergo Bellavista, Scuola viareggina di equitazione, Corriere espresso Guido Contini e Calzaturificio Montemare, Carnevale di Viareggio.