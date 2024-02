La prima volta di Malotti. Grifone contro Aglianese

Per la prima uscita di mister Roberto Malotti sulla panchina biancorossa oggi il Grosseto ospita, per un allenamento congiunto, allo stadio Zecchini, inizio alle 14,30, l’undici dell’Aglianese. I neroverdi pistoiesi di mister Baiano, nelle cui fila c’è l’attaccante Vanni ex biancorosso, si trovano all’ottavo posto in classifica nel girone D della serie D. I tifosi e gli sportivi maremmani potranno assistere a questo test, ingresso gratuito, nel settore della tribuna laterale Nord. Il campionato, come è noto, questa settimana osserva un turno di riposo per la disputa della Viareggio Cup e questa pausa , sicuramente, ha permesso al neo tecnico del Grifone di avere un lasso di tempo maggiore per lavorare in vista della ripresa del torneo quando domenica 18 febbraio allo stadio Zecchini sarà di scena il Follonica Gavorrano per la sesta giornata del girone di ritorno. C’è curiosità per vedere all’opera il "Grosseto di Malotti": il tecnico fiorentino, che ha fatto la sua fortuna calcistica sulla panchina del Montevarchi qualche anno fa, porterà novità, nonostante i pochi giorni di lavoro, oppure, grosso modo, confermerà il lavoro del predecessore Bonuccelli che, però, non ha prodotto I risultati sperati? Chissà. In sede di presentazione il mister biancorosso, che si è definito un traghettatore, ha parlato di una "vocazione offensiva" e "in campo ci difendiamo per andare a fare gol" riferendosi alle squadre allenate in precedenza. "Parlare di modulo in partenza non mi piace – ha detto il tecnico – perché il modulo dipende dai giocatori a disposizione".

Paolo Pighini