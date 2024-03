La Primavera fa il blitz e festeggia la salvezza

Salvezza nel cassetto per la Primavera 2 della Reggiana, che sbanca Alessandria e mantiene il posto in categoria con ben 6 giornate d’anticipo. E ora i granata guardano in alto, alla zona play-off, distante solo 4 punti: la Reggiana ne ha infatti 36, mentre Venezia e Udinese sono a quota 40. Poi AlbinoLeffe 42, Parma 43, con la Cremonese prima assoluta con 63.

Il punteggio in terra piemontese è di 2-1 per gli uomini di mister Costa, autori di una seconda parte di stagione davvero in ascesa: a regalare i 3 punti ed il traguardo stagionale sono le reti di Casini (18’) e Cruoglio (44’). Questo l’undici sceso in campo: Motta, Di Turi, Ferrari, Shaibu, Cruoglio, Meringolo, Camara (39’ st Rouiched), Barbieri (17’ st Blanco), Casini (35’ st Pirazzoli), De Marco, Natale (35’ st D’Angelo). A disp. Donelli, D’Ascenzio, Grammatica, Dibra, Campaniello, Abbruscato, Mahrani.

Memorial Zini. Meno positiva la partecipazione della Reggiana al Memorial Zini. È amara, infatti, la 35ª edizione del torneo riservato alla categoria Allievi disputato al "Valeriani" di Rubiera per i granata: dopo il 2-2 dell’esordio con i padroni di casa, senza riuscire a capitalizzare il vantaggio, è arrivato un netto stop per mano del Modena, che si impone 3-0 nel derby del Secchia colpendo a raffica nella ripresa con Bardi (49’), Benassi (53’) e Waife (80’). I canarini vincono poi il girone A superando 2-0 nel match conclusivo la Rubierese, mentre nel B primeggia il Sassuolo grazie al 3-1 sulla Pergolettese.

Oggi alle 15 e alle 16,30 le due semifinali, mentre domani alle 10,30 si decreterà la squadra che salirà sul trono e succederà nell’albo d’oro al Fiorenzuola, campione 2023 e ripescata come miglior seconda dopo aver chiuso alle spalle dello Sporting Club Goito il girone C.

Memorial Sassi. L’Under 15 della Reggiana parte bene al Memorial Sassi, torneo giunto all’edizione numero 31 in corso di svolgimento in svariati campi della provincia di Modena, con "puntate" anche a Reggio e Bologna: per i baby granata, all’esordio, è arrivato un rotondo 8-0 agli Eagles Virtus Ancora, mentre nel secondo match sono stati gli elvetici del Team Riviera Chablais ad alzare bandiera bianca col punteggio ancora di 8-0. Oggi alle 9,30 a Castelfranco l’ultimo match del girone con il Vicenza; nel pomeriggio, a San Michele, le semifinali, mentre il titolo si assegnerà domani alle 9,30 a Fiorano.

Nella categoria Under 17 la Reggiana comincia il proprio cammino col 2-2 al Dolomiti Bellunesi, per poi regolare 2-1 il Trento (in gol, in entrambe le occasioni, Bartoli e Penta): oggi alle 11 si giocherà la qualificazione alle semifinali a Modena (campo Rognoni) coi danesi dell’Helsingor. al via anche lo Sporting Scandiano, che ben figura nella categoria Under 13: i rosso-blu si impongono dapprima 3-0 sul Villa d’Oro, per poi battere 2-1 la Monari Nasi, prima di cadere 4-1 per mano del Fiorano.