La Primavera va a caccia del terzo sigillo

La Primavera 3 del Rimini oggi si riprende il ’Romeo Neri’. Dopo aver battuto il Fiorenzuola in viaggio, i biancorossi questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) se la vedranno con la Pro Patria. La squadra di mister Brocchini è reduce da due vittorie consecutive (messa ko anche la Carrarese) e ha intenzione di scalare qualche altra posizione in classifica. A sei punti dalla coppia di testa del girone A, quella formata da Pro Sesto e Triestina, ai giovani biancorossi sono bastati un paio di risultati utili consecutivi per agganciarsi al gruppo delle big. Ma la Pro Patria sarà un osso duro. I lombardi sin qui di punti ne hanno raccolti appena due in meno rispetto ai romagnoli e arriveranno oggi al ’Neri’ con l’intenzione di scavalcare in classifica la squadra di Brocchini. Tutto questo mentre andrà di scena il big match tra Pro Sesto e Pergolettese, rispettivamente prima e seconda della classe (la Triestina invece ospiterà il Fiorenzuola in un match decisamente non impossibile).

Primavera 3. Girone A (8ª giornata): Olbia-Pro Vercelli, Modena-Carrarese, Pergolettese-Pro Sesto, Rimini-Pro Patria, Triestina-Fiorenzuola, Arzignano Valchiampo-Lecco. A riposo la Lucchese.

Classifica: Pro Sesto, Triestina 15; Pergolettese, Modena 13; Pro Vercelli 11; Rimini 9; Olbia 8; Fiorenzuola, Pro Patria 7; Arzignano Valchiampo, Carrarese 6; Lucchese 5; Lecco 2.