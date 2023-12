La Pro Patria non riparte. Colombo bacchetta i suoi

BUSTO ARSIZIO (Varese)

di Luca Di Falco

La sconfitta dalla Virtus Verona nel posticipo serale di domenica del campionato di Serie C dovrà essere ben metabolizzata in settimana dalla Pro Patria che questo sabato attende la Pro Sesto allo stadio Speroni. I tigrotti di mister Riccardo Colombo sono incappati in una brutta sconfitta che poteva essere evitata come sottolinea lo stesso tecnico che aveva avvertito i suoi durante gli allenamenti di stare ben attenti a certi frangenti di gioco che potevano risultare pericolosi per la porta biancoblù. "È stata una partita combattuta come del resto mi aspettavo - commenta l’allenatore dell’undici biancoblù -, abbiamo però preso gol ancora in occasione di una rimessa laterale e questa è la cosa che mi infastidisce più di tutto perché avevamo provato per tutta la settimana questo tipo di situazioni di gioco e mi rammarica che non si siano comprese tante cose, quanto domenica sera nella trasferta scaligera fosse poi importante fare risultato. Poi abbiamo preso il secondo gol su una ripartenza dove sapevamo che la Virtus Verona era forte: abbiamo commesso un errore grossolano e purtroppo abbiamo perso 2 a 0".

Ci vuole continuità nell’arco dei novanta minuti di una gara. "Il primo tempo lo abbiamo fatto bene - prosegue il tecnico -, con la gara di “combattimento” agonistico che ci si aspettava in questa partita. E’ andata così, l’avversario ha cambiato un paio di moduli nel primo tempo: all’inizio siamo riusciti a partire meglio noi, loro hanno poi cambiato e la partita si è assestata sui duelli individuali. Il gol preso su rimessa laterale molto simile a quello incassato con l’Alessandria mi irrita particolarmente perché vuol dire che abbiamo capito poco".

La partita di Verona dovrà essere rivista per correggere alcuni aspetti, non solo tattici: "Quando ti sfugge la vittoria in una partita alla nostra portata, ci si innervosisce, poi sull’episodio di Parker con l’espulsione, poteva farne a meno anche l’arbitro, ma ha scelto così. Ora dobbiamo andare oltre, toglierci questi fardelli. Le sconfitte ti portano negatività, è la cosa da evitare, a Verona era però fondamentale fare punti". Aggiunge il laterale sinistro di centrocampo Ndrecka: "E’ stata una partita sicuramente fisica, lo sapevamo perché quando si viene a giocare sul campo della Virtus Verona è molto ostico per tutti. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, fatta di lanci e contrasti. Io penso che il primo tempo l’abbiamo affrontato anche bene, poi nel secondo purtroppo abbiamo preso lo stesso gol incassato contro l’Alessandria in casa nostra la settimana scorsa. Questo non va bene, c’è molto rammarico: io personalmente sono molto deluso perché vedo come ci alleniamo e cosa facciamo tutti i giorni e ciò non sta pagando. Dobbiamo allora lavorare ancora di più, non c’è altra soluzione. Non penso che il problema sia fisico in questo momento, il problema è piuttosto mentale: non riusciamo a vincere, a trovare continuità e dobbiamo dare ancora di più. Ora il 23 dicembre abbiamo l’ultima partita in casa contro la Pro Sesto: dobbiamo vincere, l’obiettivo devono essere i 3 punti, dobbiamo dare una gioia ai nostri tifosi tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni".