La Promozione al penultimo atto. Faenza in cerca della semifinale

Nel campionato di Promozione si giocano oggi, alle 15.30, le gare della sedicesima giornata di ritorno, penultima della regular season. Sono ancora diverse le situazioni ‘aperte’, con Faenza e Solarolo, nei rispettivi gironi, in pole position per la miglior posizione nei playoff. Nel girone D, proprio il Faenza è al 4° posto con 57 punti a -1 dal Fratta Terme.

Ai manfredi – che domani al ‘Neri’ ospitano un Misano a metà classifica e fuori dai giochi – manca solo un punto per avere la certezza matematica della semifinale. Ma l’ambizione è quella di sfruttare i vantaggi del fattore campo (si gioca gara unica e, in caso di parità dopo i supplementari, verrebbe premiata la squadra meglio classificata). E allora l’obiettivo è quello, almeno, di raggiungere il Fratta Terme, con cui il Faenza è in vantaggio negli scontri diretti. Più complicata è la situazione del San Pietro in Vincoli che, con 5 punti conquistati nelle ultime 6 giornate, si è rovinato la media. Per raggiungere la semifinale, i verdeblu di mister Del Mastio devono vincere oggi in casa col Cattolica e domenica prossima col Bellariva; sperare che il Faenza le perda entrambe e che il Fratta Terme non faccia 6 punti. Qualche calcolo lo deve fare anche la Del Duca Grama nel derby esterno del ‘Todoli’ di Milano Marittima contro il già retrocesso Cervia. Con un successo, che è alla portata, gli ospiti sarebbero salvi matematicamente, senza attendere i risultati dagli altri campi.

Il Cotignola – terzultimo, in zona retrocessione con 33 punti, reduce da 4 ko e un pareggio nelle ultime 5 giornate – è invece con l’acqua alla gola. La formazione di mister Nannini, che non è più padrona del proprio destino, deve vincere domani col Verucchio e poi anche la domenica successiva col Classe, per sperare di riattivare il meccanismo del playout o di raggiungere Torconca e Stella. Nel girone C, il Solarolo – 3° a quota 61, con un punto di vantaggio sulla Portuense – potrebbe ancora teoricamente insidiare il 2° posto del Valsanterno (66), ma più realisticamente punta a difendere la posizione e il vantaggio del fattore campo nella semifinale con gli estensi.

Da vincere però ci sono la sfida odierna col Felsina in trasferta al ‘Biavati’ di Corticella, e poi quella casalinga col Mesola, squadre entrambe già salve e senza ambizioni. Lo Sparta Castel Bolognese, 9° a quota 46 e già in salvo, ospita lo Junior Corticella che ha bisogno di punti per evitare i playout.