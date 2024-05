La promozione del Carpi

CARPI

Nemmeno la chiusura del campionato, le due bocciature, l’ufficializzazione del programma di playoff e Poule scudetto pubblicate ieri dalla Serie D fermano Forlì e Ravenna nella loro battaglia contro il Carpi.

Ieri infatti è arrivato il deposito del ricorso in terzo grado, presso il Collegio di Garanzia del Coni, da parte del Forlì per il caso-Cecotti. Sarebbe meglio parlare nei fatti di ricorso del Ravenna, visto che una settimana fa il ds ravennate Grammatica aveva anticipato che i ’cugini’ avrebbero fatto ricorso, nonostante le smentite che arrivavano da Forlì, confermando de facto quale fossero le mani che muovono i forlivesi. Un eventuale accoglimento da parte del Coni delle posizioni del Forlì porterebbe al sorpasso in vetta del Ravenna col Carpi 2° a giocare il playoff col San Marino, mentre sarebbe il Forlì a ospitare da terzo il Corticella e il Lentigione fuori dai playoff. Nel ricorso al Coni si chiede anche il blocco delle gare di di playoff di domenica 12, perché se si giocassero ogni effetto del ricorso sarebbe vano e quindi oltre a Carpi e Lnd vengono citati anche Ravenna, San Marino, Corticella e Lentigione. Su questa richiesta di blocco sarà la Lnd a decidere oggi, mentre il Carpi (che intanto lunedì parteciperà alla prima riunione della Lega Pro 2024-25) ha 10 giorni come la Lnd per inviare le proprie memorie difensive e da lì il Coni ha altri 10 giorni per fissare l’udienza.

Si andrà dunque alla prossima settimana o a quella dopo. Il tutto dopo due sentenze che hanno smontato in toto un ricorso definito "insussistente" dagli stessi Giudici anche perché ci sono almeno quattro sentenze passate che vanno nella stessa direzione, con l’aggravante che lo stesso Forlì nella stessa gara incriminata del ’Cabassi’ ha schierato Gaiola, un giocatore nella stessa posizione di Cecotti.

