La prossima stagione. Prende forma la nuova serie C

La corsa playoff prosegue, ma con il passaggio al secondo turno della fase nazionale aumenta il numero delle squadre che saranno nuovamente alle prese con la serie C la prossima stagione. Attualmente sono 52 quelle che tra qualche settimana saranno chiamate ad iscriversi alla Lega Pro. C’è chi non farà i salti di gioia come Ascoli, Feralpisalò e Lecco, retrocesse dalla B. Decisamente più entusiasmo tra le nove promosse dalla D: Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani e Union Clodiense. Poi ci sono le confermate: AlbinoLeffe, Ancona, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Casertana, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, Spal, Sorrento, Taranto, Trento, Triestina, Turris, Virtus Entella, Virtus Verona, Novara, Vis Pesaro, Monopoli, Potenza.