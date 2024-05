La prossima stagione. Tra play off, ripescaggi e il caso Foggia

Vanno avanti i play off della serie D: le diverse squadre si affrontano per guadagnare posizioni nella graduatoria dei club aventi diritto a eventuali ripescaggi. Ripescaggi che, ricordiamo, si verificano nel caso in cui una società della categoria superiore, presenta una domanda di iscrizione che non ha tutti i requisiti necessari per essere accettata dagli organi competenti (come successe all’Acr Siena lo scorso anno, favorendo il ripescaggio dell’Atalanta Under 23). Tale istituto prevede infatti, nel caso, la ‘chiamata’, prima di una squadra B dei club di A, poi di una squadra di serie D (la graduatoria è stilata, appunto, con le vincenti play off e se nessuna ha i requisiti con le perdenti delle finali playoff) successivamente a una retrocessa dalla C.

Diverso il discorso riammissione che avviene quando una società della categoria superiore rinuncia proprio all’iscrizione: a beneficiarne le squadre retrocesse dalla C. Le antenne, in D, iniziano già a drizzarsi: a tenere con il fiato sospeso una piazza storica del calcio italiano la situazione del Foggia, dopo l’annuncio del presidente Nicola Canonico di voler lasciare e di rimettere le sue quote (51 per cento).