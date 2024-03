La protesta dei gruppi organizzati a cui si unisce Orgoglio Amaranto. Sciopero in curva: "No a squadre B»

L’Arezzo dovrà fare a meno della spinta della curva sud, sabato, contro la Juve Next Gen. La decisione era nell’aria da giorni ed è arrivata anche la presa di posizione ufficiale dei gruppi organizzati del tifo amaranto che resteranno fuori dallo stadio in segno di protesta contro le squadre B. "Siamo consapevoli che la nostra assenza in questo momento particolare possa essere di difficile comprensione, ma il nostro modo di essere ci impone di prendere anche queste sofferte decisioni. Non smetteremo mai di ripetere che le squadre B, oltre ad essere uno strumento utile solamente a far quadrare i bilanci, tolgono interesse ad una serie che oggi, sopravvive esclusivamente grazie alla sfide di campanile – sottolineano i gruppi della Minghelli che poi invitano l’intera tifoseria a disertare lo stadio sabato. D’accordo con la curva Orgoglio Amaranto che si schiera in favore della protesta e ribadisce il proprio no alle squadre B. Nel frattempo prende corpo la possibilità che la curva sud diserti anche la trasferta di Perugia, in programma il 21 aprile, se dovessero essere replicate le disposizioni di sicurezza imposte ai tifosi biancorossi all’andata: trasferta solo per fidelizzati e solo in pullman.