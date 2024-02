La rabbia di Fucili: "L’arbitro non ha visto il gol"

Michele Fucili rende merito ai rivali. "Il Riccione è una squadra forte, ha giocatori importanti anche nei cambi sapevano che era una partita difficile, abbiamo pagato sul piano della fisicità".

Il tecnico di Fossombrone non mette in secondo piano quello che di buono ha prodotto la squadra: "Abbiamo giocato una grandissima partita, l’abbiamo recuperata poi sul secondo gol Samb ci ha messo molto del suo, ai punti non sarebbe stato questo il risultato giusto". Il tecnico non ha gradito la direzione dell’arbitro. "Sono molto deluso: c’era un gol con la palla dentro di parecchi centimetri e li si poteva riaprire, poi in tante situazioni non ci sono state concesse punizioni, nel finale poi un’espulsione molto veniale".