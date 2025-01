La Recanatese a caccia di rinforzi: "Presto arriverà una punta esperta"

"Nel giro, al massimo, di una settimana, arriverà un nuovo giocatore a disposizione del mister. Sarà un attaccante over che andrà a rafforzare un reparto che adesso è numericamente in sofferenza per l’assenza di D’Angelo". La rassicurazione arriva direttamente dal dt Josè Cianni che, inevitabilmente, non svela le trattative in corso che sono diverse ma alcune indicazioni, comunque, le fornisce: "diciamo che in questi giorni ho ricevuto un okay di massima da parte di alcuni ragazzi che ho contattato ed adesso sto cercando anche di arrivare a un accordo con le società di appartenenza".

Contraccolpi per la separazione con Sbaffo? "Non ci sono state: il gruppo è più che mai coeso e determinato al massimo per disputare un bel girone di ritorno, consapevoli che la classifica non è ancora tranquillizzante, tutt’altro. Ad Alessandro rinnoviamo il nostro più grande in bocca al lupo per l’esperienza intrapresa, dopo aver lasciato a Recanati un’impronta che comunque resterà indelebile. Purtroppo in questa stagione non è riuscito a dare il contributo che auspicavamo ma ha tutti i mezzi, come sappiamo bene, per imporsi anche a San Benedetto".

Veniamo all’attualità più stretta: come stanno anzitutto gli assenti di domenica scorsa? "Ieri ha ripreso Edoardo Ferrante ed anche Cusumano è rientrato in gruppo anche se accusa ancora i postumi dell’influenza. Bellusci ha potuto usufruire di un paio di giorni di stop ma conosciamo il suo carattere e confidiamo che contro il L’Aquila possa essere al suo posto".

A proposito: come spessore tecnico gli abruzzesi dei tanti ex, da Alessandretti a Brunetti, da Giampaolo a Filippo Guidobaldi non avrebbero molto da invidiare alla capolista, seppur l’attuale divario, in attesa dello scontro diretto del 26 gennaio, è di 9 punti. "Grossa squadra, con nomi e valori importanti e recentemente rafforzata (ultimo innesto quello di Marcello Sereni, ex bomber 3 anni fa dell’Ancona-Matelica ndr). Noi però, al di là del risultato roboante subito contro la leader e degli acciacchi dovuti al male di stagione, siamo in salute e credo che lo abbiamo dimostrato nella prima ora di gioco contro la Samb. Ci siamo sbracati alla fine e questo non può e non deve accadere ed è stato oggetto di riflessioni alla ripresa degli allenamenti. Crediamo però nelle potenzialità di questa squadra che ha i mezzi per giocarsela ad armi pari con tutti". Influenza permettendo…

Andrea Verdolini