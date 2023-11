La Recanatese pensa già a domani: "Guai ad abbassare la guardia"

Domenica "particolare" per la Recanatese, alla vigilia del match di domani sera con il Sestri Levante che può rappresentare un crocevia fondamentale per garantirsi un futuro prossimo…più tranquillo. Seppur non siamo ancora arrivati nemmeno ad un terzo della stagione ed il campionato è partito appena da due mesi, ne sono consapevoli un po’ tutti perché, comunque, questa classifica estremamente corta nella sua parte centrale con ben 10 squadre, la metà del lotto, nel giro di 3 punti, non consente la benché minima distrazione, specialmente contro quelle compagini che, sulla carta, sono destinate alla sofferenza. Il centrocampista Biagio Morrone, nonostante i suoi 23 anni, è ormai una "colonna" certificata del centrocampo giallorosso e, relativamente al match con i "corsari" liguri avverte: "È uno di quei confronti che possono presentare dei rischi, specialmente se pensi che dopo aver spaventato il Perugia e vinto a Pescara sei diventato bravo. I passi falsi invece sono dietro l’angolo e rischiano di vanificare tutto il lavoro fatto in questo periodo". Tuttavia, oltre ai risultati, state anche esprimendo un ottimo calcio e questo è innegabile: "Penso che stiamo dimostrando di essere competitivi con chiunque ma sempre rimanendo umili e con i piedi per terra, lavorando sodo e facendo le cose che proviamo in settimana. Se comunque rischiamo di distrarci c’è sempre l’allenatore a riprenderci".

In ogni modo il cammino dell’avversario fuga ogni dubbio nel senso che solo nel debutto di Pontedera, pagando oltremodo lo scotto del noviziato, ha fatto fatica. Infatti anche nelle sconfitte con le "grandi" del girone, ossia Pescara, Torres, Perugia ed anche Spal ha sempre ammainato bandiera solo al triplice fischio ed hanno fatto sensazioni alcuni risultati come il pareggio a Cesena, con duplice rimonta concretizzata dalle reti di Pane e Forte ed il successo contro la Carrarese con un gol ancora di Riccardo Forte, attaccante scuola Milan e che sinora si era messo in luce soprattutto in D, a Mestre ed a Casale. Dunque il livello di concentrazione dovrà essere massimale proprio per evitare…malaugurati dispiaceri.

Un’ottima notizia arriva dal settore giovanile dove quattro ragazzi hanno avuto la soddisfazione della convocazione per lo stage delle Rappresentative della Lega Pro Under 15, 16 e 17. Le prestigiose porte di Coverciano si apriranno per Andrea Ciattaglia, Marco Frattari, Christian Regini e Matteo Santamaria, quest’ultimo classe 2009. Da martedì a giovedì avranno questa ghiotta opportunità sotto gli occhi di un tecnico esperto e navigato come il selezionatore Daniele Arrigoni, assistito dai vice Oriano Renzi e Luigi Corino. Un’esperienza che non dimenticheranno.

