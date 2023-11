La Reno cade a Coriano

Si giocano in questo weekend le gare della quattordicesima giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Si è cominciato ieri pomeriggio, con l’interessante anticipo di Coriano, dove la Reno è stata sconfitta dal Tropical (gol di Rossi al 73’). Oggi, alle 14.30, si disputano tutte le altre gare.

Savignanese-Russi. C’è aria di testacoda al ‘Capanni’. Il Russi, 6° della classe a quota 21 in condominio col Castenaso, ma a-1 dalla zona playoff, è in frenata. La vittoria manca infatti da 4 turni, nei quali sono stati conquistati solo 3 punti. Raggiunti domenica scorsa, fra le mura amiche del ‘Bucci’, sull’1-1 in zona Cesarini dal Tropical Coriano, i falchetti – domani privi dello squalificato Gualandi – provano a spezzare l’incantesimo. La Savignanese, penultima a quota 10, è infatti in crisi di risultati, ma, fra le mura amiche (9 punti racimolati), resta comunque temibile.

La tradizione è favorevole ai padroni di casa che conducono nel bilancio degli scontri diretti (6 vittorie, 6 pareggi 2 ko).

Bentivoglio-Massa Lombarda. L’undici di mister Scozzoli, 12° con 16 punti a +1 sulla zona playout, medita il colpaccio in casa del fanalino di coda, reduce a propria volta da 7 ko consecutivi (9 nelle ultime 10) e privo dello squalificato Bartolucci. L’occasione è dunque decisamente propizia per il Massa che, in trasferta, ha raccolto 8 punti, vincendo contro Reno e Cava Ronco, e pareggiando contro Castenaso e Coriano.

D’altro canto, per i padroni di casa, ultimi della classe con 4 punti, la sfida odierna comincia a diventare qualcosa di molto vicino ad un’ultima spiaggia.

Sant’Agostino-Sanpaimola. Il successo sul Castenaso ha rilanciato la formazione di San Patrizio, che ora è ad appena -3 dalla zona salvezza. Tra l’altro, la vittoria di domenica scorsa ha interrotto un digiuno dal gol di 5 giornate. L’attacco resta comunque il problema più evidente con appena 6 reti in 13 giornate.

Fra i padroni di casa Mirino puntato sul bomber carioca Dieri Brito Dos Santos, capocannoniere degli estensi a quota 7 gol personali, davanti a Matteo Gherlinzoni (5) e Mattia Roda (2). Mentre Brito arriva dai 14 gol al Mozzecane (Promozione Veneta), Gherlinzoni lo scorso anno realizzò 17 reti sempre con il Sant’Agostino, mentre Roda è in arrivo dalla Primavera della Spal. Sugli altri campi: Castenaso-Cava Ronco, Diegaro-Pietracuta, Gambettola-Masi Torello, Granamica-Medicina, Sasso Marconi-Vis Novafeltria.