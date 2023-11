La Reno nell’anticipo

Esaurito il trittico di gare in 8 giorni, il campionato di Eccellenza torna a regime con le sfide del 12° turno di andata. La matricola Reno, grande protagonista di questo scorcio di stagione, ha le luci della ribalta nell’anticipo esterno di oggi, alle 17.30, col Castenaso. Domani alle 14.30, si giocano le altre gare. Castenaso-Reno. Sul sintetico del ‘Biavati’ di Bologna, la Reno – terza della classe a quota 20 – è ospite del Castenaso, in uno scontro diretto fra outsider. L’undici di mister Ortolani, privo dello squalificato Francisconi, è reduce dal successo interno contro la Savignanese, e punta molto sulla fase offensiva che, finora, ha dato grandi soddisfazioni (con 23 reti, la formazione di Sant’Alberto vanta infatti il 2° miglior attacco del girone B). I padroni di casa, settimi con 18 punti, e in serie utile da 4 turni, hanno segnato poco (16), ma... evidentemente bene. Gli unici 2 precedenti fra le due rivali sono finiti in parità.

Sanpaimola-Russi. Al ‘Buscaroli’ di Conselice si gioca un derby fra squadre in cerca di riscatto. Stanno peggio i padroni di casa che, terzultimi a quota 9, non hanno mai pareggiato (3 vittorie e 8 sconfitte), ma, soprattutto, sono reduci da 4 ko fila, peraltro senza segnare reti. Le polveri bagnate, ovvero la fase offensiva (appena 5 reti all’attivo; peggior attacco), resta il vero grande problema dell’undici di mister Orecchia, che rientra da squalifica. Il Russi invece, dopo il ko interno contro il Castenaso, è scivolato al 5° posto, scavalcato da Reno e Medicina, e agganciato dal Sant’Agostino. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità, con 2 vittorie per parte e 5 pareggi.

Diegaro-Massa Lombarda. Sono punti importanti per uscire dalle sabbie mobili della zona playout quelli in palio a Martorano. Gli ospiti – undicesimi con 15 punti, e privi degli squalificati Louati e Sankhare – sono appena fuori dalla zona calda, ma hanno solo 3 lunghezze di margine, proprio sui cesenati che, fra le mura amiche, hanno conquistato appena 2 punti in 5 gare. La difesa del Diegaro è un colabrodo (23 reti incassate) e, già in 3 occasioni, sono arrivati ko per 0-4. Un po’ più ‘razionale’ è il cammino dei bianconeri di mister Scozzoli che però, domenica scorsa, perdendo in casa contro la capolista Granamica, hanno interrotto una striscia di 7 risultati utili consecutivi. Sugli altri campi: Tropical Coriano-Pietracuta (oggi alle 15), Bentivoglio-Gambettola, Granamica-Masi Torello, Sant’Agostinio-Cava Ronco, Sasso Marconi-Medicina, Savignanese-Vis Novafeltria.