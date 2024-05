La richiesta alla Federcalcio delle Marche. I club: "Rivedete la regola degli under»

Sei società di Promozione hanno chiesto alla Federcalcio Marche di rivedere la norma sui due fuoriquota, la regola prevede la presenza nella formazione titolare di un calciatore nato nel 2005 e di uno nel 2006. I club Casette Verdini, Appignanese, Sangiorgese, Cluentina, Azzurra e Settempeda propongono di eliminare l’imposizione di schierare due under come hanno fatto alcuni comitati regionali e, in subordine, di modificare la regola imponendo l’obbligo di far giocare almeno un calciatore nato nel 2004 e un altro nel 2005.

La richiesta nasce dalle difficoltà per i 2006 che il sabato, cioè nel giorno in cui sono in programma le partite, sono impegnati a scuola e che non possono perdere giorni di lezione considerando la necessità di doversi preparare in modo adeguato agli esami di maturità. Con una simile premessa è intuibile che i genitori possano opporsi a fare perdere ai figli ore di scuola. A ciò si aggiunga che questi ragazzi potrebbero non avere la patente rendendo ancora più complicata la possibilità di spostarsi. Non solo, i calciatori nati nel 2004 saranno sicuramente penalizzati, non avendo avuto la possibilità di giocare almeno un paio di anni tra gli Under. La questione è stata sollevata da alcune società, ma sembra che ci sia l’appoggio di altri club. Adesso le dirigenze attendono di conoscere la risposta dalla Federcalcio.