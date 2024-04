La rimpatriata degli ex bianconeri. Sansepolcro fa festa dopo 45 anni. Insieme la squadra dell’impresa C2

SANSEPOLCRO

La storica promozione in C2 del Sansepolcro al termine della stagione agonistica 1978/’79 è un evento che ancora al Borgo si festeggia. Fu così nel 2019, in occasione del quarantesimo ed è stato altrettanto nei giorni scorsi, quando è stato ricordato l’anniversario numero 45 su organizzazione di Fabio Patti, che da anni ha aperto un gruppo su WhatsApp. Un aperitivo e poi il pranzo nel locale di uno dei protagonisti di allora, Andrea Berghi, giovanissimo ma componente di quella "rosa" che salì di categoria assieme al Città di Castello. La conviviale è stata l’occasione anche per ricordare quei tempi e per scambiare battute e aneddoti con molti degli artefici di quell’impresa, oggi con i capelli più "imbiancati" ma sempre arzilli nello spirito.

C’erano capitan Fernando Chiasserini e Claudio Facchin, gli altri "borghesi" Ivano Becci, Oriano Mearini, Franco Testerini e Mario Barculli, più gli ex bianconeri residenti in provincia: Giorgio "Ringo" Bonfante", Claudio Giulianini e Moreno Ciolfi, non dimenticando Claudio Balducci da Sant’Angelo in Vado e Antonio Donato, che quell’anno vinse con la maglia del Città di Castello. C’erano anche il presidente e il diesse di allora, Marino Cesari e Lorenzo Guazzolini e per tutti una gradita sorpresa: la visita del sindaco Fabrizio Innocenti.