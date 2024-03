La rinascita di Annamaria Serturini. Dalle giovanili del Brescia ai gol con la maglia dell’Inter. E venerdì sfida la “sua“ ex Roma

La gioia del gol che è valso il 3-3 finale nel derby d’Italia contro la Juventus di due settimane fa ha trovato nuovo vigore con la rete firmata dopo otto minuti dal fischio d’inizio del match a Firenze di domenica scorsa: è un periodo d’oro per Annamaria Serturini, attaccante classe 1998 approdata all’Inter lo scorso febbraio dopo sei anni trascorsi alla Roma e oggi una delle armi in più a disposizione di Rita Guarino per la cavalcata nella Poule Scudetto.

Arrivata nella Capitale nel primo anno di fondazione del club femminile, Annamaria era in scadenza a giugno 2024 ma la società non era disposta a rinnovarle il contratto: nell’ultimo periodo la 25enne era stata lasciata in tribuna dall’allenatore Spugna nonostante tanti anni di successi (una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e il primo storico scudetto della Roma) a interrompere il dominio juventino, messi in bacheca nelle 156 presenze collezionate dalla bomber. La nuova vita che l’Inter le ha offerto, dunque, le sta regalando un riscatto tanto atteso quanto meritato: Serturini è diventata subito una titolare, ritrovando una fiducia che sembrava persa, e ora sta ripagando il club nerazzurro a suon di prestazioni e gol. In sei gare disputate, di cui solo una vissuta da subentrata, l’attaccante esterna ha segnato quattro gol, ma quello che ha bucato la porta bianconera ha avuto un peso specifico importante in quanto ha permesso alla squadra di raccogliere un punto d’oro contro una big come la Juventus.

Con il suo arrivo l’Inter ha trovato una nuova chiave per scardinare le difese avversarie anche se probabilmente è troppo tardi per agganciare il terzo posto, attualmente a 9 punti di distanza e occupato proprio dalla Viola, che vale l’accesso alla prossima Champions, ma per la società Serturini rappresenta la base più solida per allestire la rosa che nella prossima stagione reciterà un ruolo da protagonista.

La rinascita di Annamaria farà felice anche il CT della Nazionale Andrea Soncin, che ha sempre convocato la ragazza (cresciuta calcisticamente nelle giovanili del Brescia) anche quando trovava poco spazio in giallorosso: con la maglia Azzurra l’attaccante ha esordito nel 2019 partecipando nello stesso anno al Mondiale di Francia e finora ha collezionato 23 presenze e un gol. Venerdì alle 18:30 l’Arena Civica è pronta ad ospitare proprio la Roma capolista, un match dal sapore speciale per la grande ex di giornata: "Aspettavo da tanto il mio momento e voglio continuare così. Arriviamo alla sfida con la mentalità giusta: sono le più forti ma l’importante è l’atteggiamento. E poi, che vinca il migliore".