La rincorsa del Grifone. Battuto anche il Real Forte

Il Grosseto allo "Zecchini" in una calda giornata di primavera, ha ragione del Real Forte Querceta, terz’ultima in classifica, e continua la marcia verso il primato. Con una doppietta del bomber Marzierli e una rete del giovane Violante i biancorossi hanno avuto ragione di un avversario volenteroso, ma incapace di offendere. Opposte le motivazioni dei due schieramenti: i biancorossi, con uno schieramento a sorpresa per alcuni squalificati, ancora in corsa per il primato; gli ospiti, allenati da Buglio, alla ricerca di punti per la salvezza. Le due squadre si affrontano a viso aperto, anche con qualche errore in fase di impostazione, perché bisognose di punti, ma nel primo quarto d’ora non si registra alcuna conclusione nello specchio delle due porte. Al 23’ esce Bruni per infortunio ed entra Romairone e il Grossero cambia leggermente posizione in campo, ma il gioco non cambia. Ospiti che hanno una leggera supremazia territoriale e al 32’ vanno alla prima conclusione della gara con Bucchioni, che di testa cerca la conclusione su sviluppi calcio d’angolo, ma Raffaelli è tranquillo nella presa. Al 40’ il Grosseto passa in vantaggio con il solito bomber Marzierli, che da rapinatore d’area di rigore trova lo spiraglio giusto al termine di una mischia gigantesca davanti al portiere Gatti. I versiliesi abbozzano una timida reazione e al 46’ con Giuliani (ex di turno) confezionano un’azione pericolosa, ma la sua conclusione esce di poco a lato. E in avvio di ripresa il Grosseto mette al sicuro il risultato con il solito Marzierli che su cross di Fregoli con un tocco delicato manda la sfera nell’angolino: nulla da fare per Gatti. Al 10’ gli ospiti vanno in rete, ma il gol di Pegollo viene annullato per fuorigioco. Tempo di sostituzioni nei due schieramenti. La partita si trascina senza offrire grosse emozioni con i padroni di casa che cercano di arrotondare il risultato e con gli ospiti che non riescono ad accorciare le distanze. Ancora sostituzioni nelle due formazioni, ma il gioco ristagna a centrocampo. E nel recupero il Grosseto porta a tre le reti con il giovane Violante da poco entrato al termine di un’azione in contropiede. Applausi a fine gara per il Grifone che continua a sperare a tre giornate dal termine della regular season.