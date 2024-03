La Riolese oggi a Palazzuolo pensa ai playoff

Serata di recuperi in Seconda e Terza Categoria, tempo permettendo, ovviamente. Nel girone M di Seconda si possono decidere le posizioni di alta classifica: infatti la Riolese sarà ospite allo stadio "Alpi" del Palazzuolo, in una sfida che vale tanto per i giallorossi. Vincendo, Gallinucci e compagni si porterebbero ad 1 solo punto del Bagnacavallo, al secondo posto, in una posizione privilegiata in vista dei playoff. Di contro, il Palazzuolo decimo, vincendo sarebbe aritmeticamente salvo: con 28 punti è comunque tranquillo, ma eviterebbe un finale di stagione pieno di insidie. Sempre a proposito di recuperi di Seconda Categoria, nel girone N la 23ª giornata si completerà soltanto mercoledì 3 aprile con il recupero della gara Real-Deportivo Roncadello, rinviata domenica scorsa per un accordo tra le società. Nel girone A di Terza Categoria, invece, si gioco (arbitro Francesco Temporin di Ravenna) il fondamentale Mezzano-Saline Romagna. Un successo dei granata terrebbe aperto ancora il discorso promozione: il Mezzano si porterebbe a -7 dal Punta Marina, mentre in caso di vittoria del Saline Romagna, la capolista festeggerà la promozione con 3 turni d’anticipo. Recuperi. Seconda Categoria. Girone M (21ª giornata): Palazzuolo-Riolese (ore 21). Classifica: Only Sport 53; Bagnacavallo 46; Riolese 42; Vita, Faventia 39; C. Guelfo 33; C. Erika 31; B. Tuliero, Bagnara 30; Palazzuolo 28; S. Rocco 26; S. Potito 21; Conselice 15; R. Voltanese 12. Terza Categoria. Girone A (21ª giornata): Mezzano-Saline Romagna (ore 20,30). Classifica: P. Marina 53; Mezzano 43; C. Albero 39; Coyotes 37; Carpinello 35; J. Cervia 31; Atlas 27; Camerlona 26; P. Corsini 22; E. Mattei 19; S. Romagna 17; Bisanzio 16; Monti 12.

u.b.