La ripresa. Bianconeri al lavoro. Infortunati Cristiani e Aseged Ivan

Dopo il giorno di riposo per ricaricare un po’ il fiato, il Siena riprenderà oggi a Uopini gli allenamenti: i bianconeri inizieranno a preparare la trasferta in casa dello Scandicci, gara che si giocherà sabato, quindi con un giorno di anticipo, allo stadio Bozzi-Due Strade di Firenze. Una decisione presa per permettere ai tifosi bianconeri di poter assistere al match. Alla ripresa saranno valutare le condizioni della squadra, dopo la vittoria sul Pontassieve: al momento, in infermeria, Cristiani e Aseged Ivan. Non ci saranno bianconeri squalificati. La partita vedrà affrontarsi due degli attaccanti più prolifici del girone: da una parte il capocannoniere Niccolò Del Pela, con le sue 14 reti segnate, dall’altra il bianconero Elia Galligani che fino a questo momento ha realizzato 11 centri (come Doka dell’Asta e Cellai del Signa). Una bella sfida nella sfida.