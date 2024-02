La ripresa. Domani si torna al lavoro: c’è la gara con la Rondinella

Dopo la trasferta alle Due Strade, la Robur ha potuto usufruire di due giorni di riposo: gli allenamenti della squadra di Magrini riprenderanno domani sul campo di Uopini. Il prossimo impegno dei bianconeri andrà in scena regolarmente di domenica: a pestare l’erba dello stadio Berni, la Rondinella Marzocco. Al momento, nella lista degli infortunati, ammesso che la gara con lo Scandicci, in cui più di un giocatore è apparso un po’ in affanno, non abbia lasciato conseguenze, Cristiani e Aseged Ivan: se quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione (già da qualche giorno ha ripreso a lavorare con i compagni), da vedere quando scatterà il conto alla rovescia per il rientro del primo. Cristiani ha rimediato una lesione muscolare lo scorso 21 gennaio, durante la partita con il Firenze Ovest ed è quindi ai box già da un mese. Dovrebbe invece essere regolarmente abile e arruolabile Hagbe: il giovane centrocampista non ha preso parte all’incontro con lo Scandicci causa febbre. Per la partita con la Rondinella Marzocco non ci saranno bianconeri squalificati: Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli sono i diffidati.