La ripresa. Magrini ha tutti a disposizione. Ma ha già deciso

Prosegue sul campo di Uopini la preparazione del Siena: i bianconeri sosterranno un’altra seduta di allenamento questa mattina, poi la rifinitura di domani, vigilia della sfida dell’Artemio Franchi con il Mazzola. Dopo il rientro di Ravanelli, mister Magrini ha tutti gli effettivi a disposizione e anche l’imbarazzo della scelta per la costruzione dell’undici titolare. Le decisioni del tecnico, però, sembrano già prese: salvo intoppi dell’ultima ora giocherà la formazione che tanto bene ha fatto nell’arco della stagione, senza l’inserimento dei ragazzi meno impiegati. Attenzione ai cartellini: non ci saranno, domenica, squalificati, ma Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo sono nell’elenco dei diffidati, quindi a rischio stop forzato. Anche il Mazzola, al Ceccarelli, spinge sull’acceleratore per farsi trovare pronto all’appuntamento: a parte i lungodegenti Corsi e Simi, mister Argilli potrà contare su tutti i suoi ragazzi. Niente biancocelesti squalificati: con il cartellino giallo rimediato lo scorso fine settimana durante il match con la Nuova Foiano, Cavallini è però entrato in diffida.