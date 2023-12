La ripresa. Sono da valutare le condizioni di Masini e Granado

Riprenderanno oggi sul campo di Uopini gli allenamenti della Robur. I bianconeri inizieranno a preparare la trasferta sul campo della Rondinella Marzocco, recupero della decima giornata, rinviata nel primo fine settimana di novembre, per il maltempo. Se Lollo e Pagani rientreranno dalla squalifica, saranno da valutare le condizioni degli infortunati Masini e Granado: se per il centrocampista le speranza sono poche, per l’attaccante qualche spiraglio c’è. Da vedere comunque quali saranno le valutazioni di mister Magrini.

Dopo la sfida in terra fiorentina per i bianconeri inizierà lo stop per le festività natalizie; il campionato riprenderà il 7 gennaio, ma la Robur riposerà: tornerà in campo la domenica successiva, il 14, per ospitare la Fortis Juventus. L’obiettivo è quindi chiudere al meglio il 2023, mantenendo inalterato e se possibile aumentando il distacco dalle inseguitrici.