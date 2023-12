La Robur all’assalto della Castiglionese. Magrini: "Dobbiamo stare sul pezzo"

"E’ uno scontro diretto a tutti gli effetti", Siena-Castiglionese: "Dovremo stare sul pezzo", ha detto l’allenatore della Robur Lamberto Magrini (nella foto). "Al momento è secondo lo Scandicci, ma ha una partita in più – ha spiegato –, quindi la Castiglionese è dietro di noi. Non l’ho mai vista giocare, neanche in video, ma dalle relazioni mi risulta che sia una squadra che propone un bel calcio, con giovani interessanti e qualche elemento di esperienza, faccio i nomi di Ricci e Falomi. I numeri dicono che i viola segnano molto, con 18 reti hanno uno dei migliori attacchi del girone, che hanno perso solo due volte in 12 giornate e che in trasferta hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dovremo rimanere attenti e concentrati, senza mai perdere l’umiltà".

"Come abbiamo visto – ha proseguito l’allenatore bianconero –, tutte le partite sono difficili. Tranne quella con l’Asta, una gara comunque condizionata dall’espulsione del loro portiere dopo pochi minuti, abbiamo sempre sofferto, pure negli incontri poi terminati con un risultato rotondo. Anche oggi pomeriggio sarà dura". Massimo rispetto, ma anche fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

"A livello di capacità tecnica e di esperienza abbiamo qualcosa in più – ha sottolineato Magrini –, nelle varie fasi della partita, se palleggiamo bene riusciamo ad andare sempre con facilità alla conclusione. E anche la qualità e l’ampiezza della rosa sono armi in più: con cinque cambi a disposizione puoi modificare mezza squadra a gara in corso. Avere sostituzioni all’altezza è fondamentale in tutte le categorie".

"Non mi lasciano sereno semmai le condizioni del campo – ha proseguito –: mette pioggia, speriamo le previsioni non dicano il vero. Nei campi non belli i ragazzi fanno più fatica a esprimere la loro qualità, questo vantaggio lo perdiamo".

E a proposito di campo è arrivata l’ufficialità dell’utilizzo del Manni di Colle Val d’Elsa per la partita di sabato prossimo con il Mazzola con fischio d’inizioalle 14,30.

"Non cambia niente – ha chiuso il tecnico bianconero –, mi fa anzi piacere giocare su un buon terreno: avremo davanti un’avversaria che gioca bene a calcio e quando si affrontano due squadre che giocano bene a calcio vengono fuori sempre delle belle partite. Ma io preferisco sempre guardare una giornata alla volta e oggi dobbiamo rimanere concentrati sulla Castiglionese: ci sarà da sudare per 90 minuti".