La Robur conquista un’altra vittoria. Masini fa piangere la Castiglionese

CASTIGLIONESE

0

SIENA

1

CASTIGLIONESE (3-4-1-2): Ubirti; Cecci, Menchetti, Menci; Viciani (33’st Castaldo), Tacchini (41’st Maloku), Minocci, Capogna (18’pt Meoni); Ricci, Borghesi (26’st Tavanti); Falomi (41’st Imparato).

Panchina: Conti, Barboncini, Salvi, Kameni, Imparato. Allenatore Fani.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Leonardi (13’st Morosi), Achy, Cavallari (33’st Biancon), Bertelli; Bianchi, Lollo, Musaj (13’st Masini); Boccardi (39’st Cristiani); Ricciardo (28’st Granado), Galligani.

Panchina: Gueye, Agostinone, Hagbe, Candido. Allenatore Magrini.

Arbitro Mascelloni di Grosseto (Sordi-Gentili).

Rete: 18’st Masini.

Note – Recuperi: 1’ e 4’. Ammonito: Musaj.

CASTIGLION FIORENTINO – Sotto il sole di Castiglion Fiorentino il Siena conquista la vittoria numero 22 della sua stagione. La gara, con scarne motivazioni da entrambe le parti, è stata equilibrata e decisa da un tap-in di Masini nella ripresa di fronte ad una più che dignitosa Castiglionese, in partita fino all’ultimo. Al 10’ segna Boccardi ma sull’assist del ‘gemello’ Galligani l’attaccante è in offside. La squadra di casa reagisce con un cross dalla sinistra, Giusti fa buona guardia. Ritmi bassi, complice il caldo e la motivazioni non particolarmente pressanti di entrambe le squadre. Nella Castiglionese si fa male Capogna, dentro Meoni. Al 21’ Musaj penetra bene in area, il suo tentativo di mettere in mezzo per Ricciardo è stoppato. Bravo Leonardi (27’) con la proverbiale diagonale a chiudere il contropiede della formazione viola chiuso da Borghesi. La prima parata della sfida è tiro da fuori di Tacchini (36’) sul quale è bravo Giusti ad alzare sopra la traversa. Tre minuti dopo ci prova anche Ricciardo, ma il diagonale destro è largo. È l’ultima emozione, si fa per dire, di una prima frazione particolarmente lenta e soporifera. Nella ripresa una azione personale di Galligani dopo una manciata di minuti crea il panico in area aretina, Menchetti mette in angolo chiudendo il numero 11. Pochi secondi dopo una sponda area di Ricciardo per Boccardi vede quest’ultimo arrivare con un attimo di ritardo. Al 10’ Falomi è bravo a rientrare sul destro saltando Leonardi e Musaj ma il suo destro, strozzato, è out. Il Siena la sblocca qualche minuto più tardi: punizione di Galligani (nata da un fallo subito dallo stesso ex Grosseto) sulla quale il più lesto di tutti è Masini, appena entrato al posto di Musaj, 1-0. Boccardi due minuti dopo impegna Ubirti, sulla respinta Ricciardo non ci arriva. Menghetti (27’) cerca Falomi, bravo Giusti nell’uscita bassa al limite dell’area. Non succede più nulla fino al recupero. Galligani dopo un slalom ci prova ma Ubirti è attento. L’assalto generoso della Castiglionese non porta a nulla, vince il Siena.

Guido De Leo