La Robur di Giacomini studia i ‘colpi’. Pianese eliminata. L’ora della festa

Niente da fare per la Pianese: la speranza dei bianconeri di proseguire il percorso nella Poule Scudetto, si è infranta allo stadio Cabassi di Carpi. Il pareggio con la squadra di Serpini, dopo il ko con il Campobasso, ha negato alla squadra di Prosperi l’accesso al turno successivo. Una mancata qualificazione che non toglie niente alla splendida stagione condotta dalle zebrette che, con merito, il prossimo anno giocheranno in Serie C. La stagione, per loro, adesso è davvero terminata, ma non la festa: questa sera si svolgerà una cena per celebrare il magico traguardo. Poi spazio al futuro. Qualche rumors è già circolato: se su Mignani sembrano puntare i riflettori di diversi club – si è parlato in primis del Cittadella –, sotto quelli della Pianese, sembrerebbe esserci Michele Guida, attaccante classe ’98 della Nocerina. Anche per lo staff dirigenziale è circolato qualche nome, vedi quello del ds Matteo Sabbadini: non è infatti escluso l’ingresso di una figura che vada ad affiancare Francesco Cangi. E se il percorso della Pianese, quest’anno, è stato eccellente, a sperare di ripeterlo è il Siena. Anche la società di Giacomini sta lavorando al futuro e se di nomi, nel suo caso, ne circolano pochi, non è eslcuso che nelle prossime ore, possa arrivare qualche notizia di rilievo, mentre all’inizio della prossima settimana, mister Magrini e i direttori dovrebbero incontrarsi per pianificare i prossimi passi.