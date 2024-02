La Robur è spenta e non sa pungere. A Firenze pari utile con lo Scandicci

SCANDICCI

0

SIENA

0

SCANDICCI (4-2-3-1): Masini; Frascadore, Menini, La Rosa, Dodaro (40’st Liberati); Cito, Sinisgallo; Meucci (24’st Poli), Corsi, Grillo (32’st Vezzi); Del Pela.

Panchina: Lampignano, Edu Mengue, Lastrucci, Ridolfi, Alfani, Cenini. Allenatore Ventrice.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Bertelli (24’st’ Agostinone); Bianchi, Lollo, Masini (24’st Musaj); Candido (35’st Ricciardo); Boccardi (37’st Achy), Galligani (24’st’ Granado).

Panchina: Gueye, Baldari, Pagani, Ravanelli. Allenatore Magrini.

Arbitro Lorenzi di Pistoia (Argiolas-Bagnolesi).

Note – Recuperi: 1’ e 4’. Ammoniti nessuno. Angoli: 5-2.

FIRENZE – Un Siena spento allunga comunque l’imbattibilità della porta, giunta a quattro gare, pareggiando a Firenze contro lo Scandicci una sfida priva di emozioni e brividi. Alle ‘Due Strade’ infatti chi vince è sostanzialmente la noia visto che nei 95 minuti complessivi non succede praticamente nulla. Il merito è sicuramente dei padroni di casa, autori di una prestazione gagliarda ed attenta contro una Robur che ha difeso bene ma è mancata nella trequarti offensiva indipendentemente dagli interpreti. Al Bozzi partono bene i padroni di casa con l’incursione di Grillo (4’), Morosi chiude rimontando dopo essere stato bruciato sullo scatto. Il cross di Masini (8’) per Bianchi è anticipato all’ultimo da Menini. Del capocannoniere del girone Del Pela il primo tiro verso la porta: sinistro a volo a lato di un soffio. Al 20’ proteste bianconere per un contatto in area: Boccardi, appostato sul secondo palo, va giù trattenuto da Dodaro (angolo di Candido). Per Lorenzi di Pistoia non c’è fallo. La risposta dei blues è sul destro da fuori di Cito, sfera alta di poco sulla traversa. Gara aperta e piacevole, favorita dal clima primaverile e dal campo di ottime condizioni. Il Siena fa la gara ma i padroni di casa sanno ripartire e pungere con costanza. Nel finale di tempo anche lo Scandicci protesta per un contatto in area mentre le situazioni potenzialmente pericolose latitano. La prima frazione termina a reti bianche e con pochi brividi. Nel secondo tempo incredibilmente succede molto meno. Lo Scandicci non si fa vedere più in area avversaria, mentre il Siena si vede con Galligani (10’) ma il sinistro del bomber è sull’esterno della rete. Biancon (31’) è bravissimo a chiudere su Del Pela in un uno contro uno potenzialmente molto pericoloso. Nel finale due piccoli brividi: prima Giusti sbaglia il tempo dell’uscita ma rimedia all’ultimo momento. Poi Ricciardo, subentrato poco prima, gira al volo di destro appena sopra la traversa.

Guido De Leo