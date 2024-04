La Robur ha l’imbarazzo della scelta. Mister Magrini però cambierà poco

Nuovo step per la Robur: domani pomeriggio i bianconeri busseranno alla porta della Castiglionese, per aggiungere un altro tassello alla loro marcia trionfale. Con la promozione in Serie D ormai al sicuro, Bianchi e compagni cercheranno di mettere altri tre punti in cassaforte, con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità, stimolo di fine stagione, e onorare fino in fondo il campionato che li ha visti grandi protagonisti. Con il rientro di Cristiani e Leonardi e salvo sorprese dell’ultima ora, l’organico è quasi al completo: c’è il solo Ravanelli che deve ancora recuperare, probabilmente sarà disponibile per la gara con il Mazzola di domenica prossima (che, in attesa dell’ufficialità, si giocherà al Franchi, dove prosegue il taglio dell’erba). Non ci sono neanche bianconeri squalificati: dopo la sfida con l’Audax Rufina, sono rimasti nell’elenco dei diffidati Galligani, che con le sue 16 reti all’attivo è all’inseguimento del titolo di capocannoniere del girone, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo. Galligani, con Giusti che ha ceduto i guantoni a Gueye e potrebbe rimanere fuori anche domani, è peraltro l’unico giocatore a cui mister Magrini ha sempre consegnato la maglia titolare e non dovrebbero esserci dubbi sul suo impiego anche a Castiglion Fiorentino. Rispetto alla formazione vista all’opera domenica scorsa non sono prevedibili troppe novità di formazione se l’idea di mister Magrini appare quella di dare spazio ai giovani o comunque ai giocatori con meno impiegati nel corso della stagione, gradualmente. Detto di Galligani, nel reparto offensivo, a sperare nella chiamata sono sia Ricciardo che Candido, dopo un’altra settimana di lavoro a pieno ritmo. A centrocampo Cristiani spera di tornare a respirare aria di sfida: dopo il lungo stop è probabile che possa entrare a gara in corso. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è invece possibile che Biancon, in campo dal primo minuto nella scorsa gara, possa sedersi in panchina con Achy e Cavallari a formare la coppia centrale. Intanto, fuori dal campo, l’attesa è per il rinnovo del contratto di mister Magrini: la volontà da entrambe le parti c’è e l’accordo potrebbe arrivare a strettissimo giro, comunque non oltre la partita con il Mazzola.