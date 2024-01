La Robur non sa più vincere. Beffa al 95’. Sinalunghese da applausi, pari meritato

SINALUNGHESE

1

SIENA

1

SINALUNGHESE (4-3-1-2): Marini; Bardelli, Ferrante, Corsetti, Celestini; Chiti, Salvestroni, Viligiardi; Bencini; Bucaletti (17’pt Cicali), Fiaschi (32’st Iasparrone).

Panchina: Scaccini, Canapini, Ibojo, Della Lena, Ajdini, Landi, Piccardi. Allenatore Pezzatini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (31’st Leonardi), Biancon, Achy, Agostinone; Bianchi, Lollo, Hagbe (12’st Granado); Candido (37’st Masini); Boccardi (12’st Pagani), Galligani (31’st Ravanelli).

Panchina: Gueye, Musaj, Costanti, Ricciardo. Allenatore Voria.

Arbitro Bruni di Siena (Ginanneschi-Belli).

Reti: 17’pt Hagbe, 50’st Cicali (rig.).

Note – Ammoniti: Bianchi, Celestini, Biancon, Chiti, Cicali. Recuperi: 1’ e 5’.

SINALUNGA – Ancora una volta il recupero a Sinalunga è fatale alla Robur che subisce il pari all’ultimo istante dopo una gara non particolarmente brillante. Il terzo pareggio di fila arriva per un episodio ma la Sinalunghese ha meritato il punto giocando praticamente tutto il secondo tempo nella metà campo di una squadra bianconera calata di intensità e pericolosità rispetto a qualche settimana fa.

Nel freddo pomeriggio chianino la prima occasione degna di questo nome è per Boccardi, pericoloso (16’) dopo una palla persa da Bardelli. La sua girata è debole. E’ il preludio al vantaggio che arriva col piattone di Hagbe, servito da Candido, 1-0 Siena. Al 27’ bella azione di Viligiardi, palla dentro per Fiaschi che però arriva con un attimo di ritardo. Pericoloso anche Cicali, che aveva preso il posto di Bucaletti in avvio: la sua girata al volo di sinistro è alta. L’inerzia nella fase centrale del primo tempo è dalla parte dei padroni di casa che però prestano il fianco alle ripartenze. Di palle gol vere e proprie però non se ne contano. Ci prova ancora Viligiardi, il più intraprendente, ma il suo destro, finisce tra le braccia di Giusti.

Un intervento a terra del numero 1 blocca il cross di Cicali e la prima azione della ripresa. Il Siena, poco vivace davanti, inserisce Granado e Pagani, adattato a mezzala. La Sinalunghese fa la gara e occupa con frequenza la metà campo avversaria ma concede anche a Bianchi (18’) l’occasione del raddoppio. Il destro del capitano è alto. Dall’altra parte ci prova ancora Cicali su punizione: sfera a lato. Da un recupero di Pagani nasce un contropiede interessante ma Galligani, non in giornata, si fa recuperare da Ferrante. Dentro anche Ravanelli e Leonardi mentre Pezzatini punta su Iasparrone, già in gol all’andata. La squadra di Magrini qualcosa di potenziale lo crea ancora ma è sempre imprecisa. Col punteggio in bilico la Sinalunghese si getta in attacco e si fa vedere con un paio di conclusioni da fuori di Chiti. Nel recupero rigore per i rossoblu (mano di Bianchi): Cicali fulmina Giusti per l’1-1.

Guido De Leo