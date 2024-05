La Robur pensa già alla nuova stagione. Occhi puntati sul mercato: primi nomi

Archiviata la stagione 2023/2024 come meglio non poteva, con l’anticipata promozione in Serie D e il record dell’imbattibilità centrato, per il Siena è tempo di guardare al prossimo campionato. Pur nella consapevolezza che ripetere un cammino trionfale come quello appena concluso sarà impossibile, la volontà è puntare alla vittoria e raggiungere il prima possibile il professionismo. Se in queste ore sotto i riflettori è tornata nuovamente la questione Franchi-Bertoni con l’Acr Siena che ha citato il Comune al Tribunale Civile, la Robur va avanti per la sua strada: la stessa amministrazione si è detta pronta a controbattere, ché l’introduzione del nuovo giudizio non prevede comunque alcuna sospensiva, quindi a proseguire nel percorso di sistemazione degli impianti e, entro i tempi previsti, a comunicare le modalità per l’assegnazione delle strutture sportive. Gli uomini di mercato bianconeri, nella costruzione del nuovo organico, procederanno step by step: stanno "visionando", così il dg Simone Farina (nella foto con il presidente Giacomini), molti giocatori per trovare quelli idonei alla causa bianconera, quelli che andranno ad aggiungersi allo zoccolo duro della scorsa stagione. Di nomi, per adesso, ne sono usciti pochi: quello di Niccolò Giannetti, sì, e per l’attaccante senese sarebbe un piacere e una soddisfazione tornare a vestire la maglia della sua città. Accostato al Siena anche il portiere De Fazio della Pianese (anche se per la porta è più probabile l’impiego di un 2005 o un 2006, con un over, perché non Giusti, alle spalle, visto che il prossimo anno, in Serie D dovranno giocare obbligatoriamente un 2004, un 2005 e un 2006), ma per lui, come per Guglielmo Mignani e qualche altro bianconero amiatino finito magari nel mirino della Robur, si sono appena spalancate le porte della Lega Pro. Farà sicuramente parte del Siena stagione 2024/2025, a oggi, Lorenzo Lollo, il primo a cui è stato rinnovato il contratto, allungato fino al 2026. E ci saranno anche Tommaso Bianchi ed Elia Galligani, arrivati in bianconero con un contratto pluriennale già in tasca. Probabilissima anche la permanenza dei due 2004 Hagbe e Morosi: entrambi, nel corso della stagione, sono cresciuti in maniera esponenziale e sia il mister che i direttori hanno speso, nei loro confronti, parole di apprezzamento e stima. Non dovrebbero quindi esserci grossi ostacoli alla conferma: ad aiutarli anche l’anagrafe.