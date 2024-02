La Robur punta dritto alla promozione. Ma sabato c’è la sfida con Scandicci

Dodici punti di vantaggio sul Signa, seconda forza del girone; 14 dal Terranuova Traiana, terzo, che deve peraltro osservare, ancora, il turno di riposo. Nove partite al gong: il Siena, giornata dopo giornata, si sta avvicinando al traguardo promozione. C’è stato soltanto un momento, nell’arco del campionato, in cui la squadra di Magrini (foto) ha subìto una lieve flessione, ma i tre pareggi di fila, contro Lastrigiana, Firenze Ovest e Sinalunghese, hanno subito lasciato spazio a tre successi, l’ultimo con il fanalino di coda Pontassieve.

Valori differenti in campo, domenica scorsa al Berni, numeri diametralmente opposti. E se il rischio era proprio quello di sottovalutare l’impegno, Bianchi e compagni non l’hanno corso: è finita 3-0, con altri due legni presi, tante occasioni create e nessun patema d’animo. Nella prossima sfida il livello di difficoltà si alzerà: lo Scandicci, quarto in classifica, è in serie positiva, si fregia del secondo miglior attacco del raggruppamento (41 gol segnati a fronte dei 50 messi a segno dal Siena), trascinato dal giocatore più ispirato del raggruppamento, Niccolò del Pela, che ne ha realizzati 14. Numeri ai quali prestare attenzione: Magrini e i suoi ragazzi, sul campo di Uopini, hanno ripreso ieri mattina gli allenamenti. L’incontro con il Pontassieve non ha lasciato strascichi, in infermeria però rimane Cristiani che avrà bisogno di un altro po’ di tempo per recuperare dalla lesione muscolare (il centrocampista prosegue nel suo percorso di recupero) che lo sta tenendo ai box ormai da qualche settimana. Buone notizie, invece, per quanto riguarda l’altro lungodegente Aseged Ivan (distorsione alla caviglia) che ha ripreso, seppur parzialmente, ad allenarsi con i compagni. La stagione è arrivata a un momento decisivo, sarà fondamentale l’apporto di tutti. Una volta tagliato il traguardo, poi, troveranno spazio anche i ragazzi fino a questo momento ne hanno trovato meno. La sessione di ieri ha visto i bianconeri dividersi in due gruppi: i giocatori scesi in campo domenica si sono dedicati a un lavoro defaticante e volto al recupero delle energie. Il resto dell’organico, invece, si è concentrato su una serie di esercizi fisici con la palla, per poi concludere con la classica partitella di fine allenamento.

Angela Gorellini