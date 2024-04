La Robur ritorna allo stadio ’Franchi’. Ora deve soltanto restare imbattibile

"Si torna a casa": la Robur ha accolto così l’ufficialità del ritorno al Franchi, formalizzato ieri dal via libera della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla Lnd. Siena-Mazzola, domenica alle 15, si giocherà al vecchio Rastrello. Un momento particolarmente atteso dalla società, dalla squadra e dai tifosi bianconeri costretti a vivere la propria passione lontano dagli spalti che hanno fatto la storia del calcio senese.

L’occasione migliore per festeggiare la promozione in Serie D.

La Robur, non appena arrivato l’ok, ha messo in moto la macchina organizzativa, perché domenica possa essere una giornata da ricordare, ché nella storia, suo malgrado viste le motivazioni, ci è già entrata. "Per festeggiare questo importante evento – si legge in una nota ufficiale del club bianconero –, al termine della partita sarà dedicato un momento di celebrazione dei tifosi bianconeri, della squadra e dello staff del Siena Fc. Vi aspettiamo allo stadio per onorare tutti insieme questa importante tappa nella rinascita del Siena Calcio. Con l’occasione si ringrazia il Comune di Siena per aver reso questo possibile, restituendo all’intera comunità sportiva senese una componente fondamentale della sua storia". Nelle prossime ore saranno rilasciate tutte le informazioni in merito ai biglietti per assistere alla gara con la prevendita che partirà, verosimilmente, nella giornata di oggi. La notizia della disputa dell’incontro all’ombra di San Domenico è stata presa con grande soddisfazione anche dal Mazzola, unica società – tra l’altro composta, a partire dai dirigenti, per finire ai giocatori, passando dallo staff tecnico, da senesi o ex con un passato legato fortemente ai colori bianconeri – che avrà la possibilità di pestare l’erba del Franchi in questa stagione, da avversaria di Bianchi e compagni. Quella di domenica è infatti, per i ragazzi di Magrini, l’ultima sfida casalinga del campionato. "Cuori biancocelesti, ci attende una giornata unica ed emozionante" il messaggio social del Valentino Mazzola. La partita sarà combattuta, le due squadre vorranno fare bella figura, con il Siena impegnato a mantenere l’imbattibilità e il Mazzola a chiudere al meglio la stagione. Si preannuncia una bella giornata di sport e di festa.

Angela Gorellini