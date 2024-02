La Robur ritrova Magrini in panchina. Scontata la lunga (e ingiusta) squalifica

La Robur ha messo in archivio la vittoria sull’Asta Taverne e guarda già al prossimo impegno, la sfida del Berni con il Pontassieve. Impegno da non sottovalutare, quello con il fanalino di coda del girone, per proseguire senza intoppi, la corsa verso la Serie D. Mister Magrini tornerà a sedersi in panchina: la lunga (ed eccessiva) squalifica di un mese inflitta al tecnico dalla giustizia sportiva, è finalmente terminata, il condottiero bianconero potrà riprendere a guidare i suoi ragazzi da distanza ravvicinata. Mister Voria, nelle sei partite in cui ha ‘diretto l’orchestra’, non ha dato spazio a rimpianti, ma è stato lui il primo a dirsi felice di cedere di nuovo il testimone all’allenatore di cui è il braccio destro.

Se mister Magrini ci sarà, non saranno invece della partita Aseged Ivan, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia, e Alessio Cristiani, fermato da una lesione muscolare che richiederà del tempo per essere recuperata: entrambi proseguono nel proprio programma di recupero. Niente di particolarmente allarmante per Filippo Boccardi, sostituito durante Asta-Siena, per un problemino fisico: l’attaccante, ieri mattina alla ripresa degli allenamenti sul campo di Uopini, ha sostenuto un lavoro di defaticamento, al pari di Alfred Hagbe e Lorenzo Lollo, i bianconeri che, evidentemente, hanno accusato maggiormente la partita con gli arancioblu di Bartoli. Per il resto dell’organico, la sessione di preparazione di ieri ha visto i giocatori dedicarsi a una serie di esercizi con e senza palla, al fine di migliorare condizione fisica e aerobica.

L’allenamento si è poi concluso con la classica partitella finale. Al di là di infortuni e acciacchi, comunque, le alternative a mister Magrini non mancano, con più pedine a disposizione in ogni reparto: in difesa, Cavallari, ha ormai recuperato totalmente (era a disposizione anche sabato, ma la Robur ha preferito dargli una settimana in più di tempo), per quanto la coppia Achy-Biancon sia invidiabile e invidiata.

A centrocampo Masini, dopo il lungo stop, è già tornato a vestire la maglia titolare; in attacco, la qualità è talmente alta che la difficoltà dello staff tecnico è nello scegliere gli uomini a cui assegnare la maglia titolare: a giocarsi il posto giocatori come Candido, lo stesso Masini, Boccardi, Galligani, Granado, Ricciardo…

Angela Gorellini