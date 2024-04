La Robur sogna il gran finale al Franchi. L’assessore Lorè: "Massimo impegno"

Il campionato sta per riaprire i battenti: mancano quattro giornate al termine della stagione regolare e la Robur le affronterà con la voglia di chiudere il più in alto possibile e imbattuta, anche se con la Serie D già nella valigia. La prossima gara sarà al Berni, teatro casalingo, quest’anno, della cavalcata della squadra di Magrini. Ma la successiva potrebbe coincidere con il ritorno della Robur a casa, al Franchi: il Comune "sta lavorando" perché l’ultima partita interna dei bianconeri, con il Mazzola, si giochi al vecchio Rastrello.

"I nostri uffici stanno provando a organizzare la gara di domenica 21 aprile allo stadio – ha ribadito ieri l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva, Lorenzo Lorè –. Stiamo lavorando tutti i giorni, insieme ovviamente ai nostri collaboratori, ma anche insieme ai vari enti che ne hanno la competenza, quindi tutti coloro che fanno parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, perché succeda. Spero, nei prossimi giorni, di poter dare delle buone notizie". Tra la speranza e la certezza ci sono da risolvere questioni sia pratiche che burocratiche. "Molto banalmente dobbiamo occuparci di alcuni aspetti edili – ha spiegato l’assessore –, come le pulizie, il taglio dell’erba… Ma ci sono anche aspetti tecnici da considerare, pareri che per ogni tipo di attività dobbiamo ricevere per poter poi organizzare un’iniziativa". Poterne parlare, per l’assessore, è già rasserenante: "E’ stato un inverno veramente molto lungo", le parole di Lorè. Ovvio che per il Siena e i suoi tifosi festeggiare al Franchi sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare: mancano poco più di due settimane al 21 aprile, le dita sono incrociate.

Dopo la gara di domenica, al Berni con l’Audax Rufina, Bianchi e compagni andranno a far visita alla Castiglionese, mentre l’ultimo atto del loro campionato sarà in casa della Nuova Foiano. Poi la proprietà potrà concentrarsi esclusivamente sul futuro: se Gilla Voria è già stato nominato nuovo responsabile del settore giovanile, i direttori Farina e Guerri dovranno pensare all’allestimento dello stesso vivaio e della prima squadra, partendo dalla conferma di mister Magrini e dei giocatori che quest’anno hanno dimostrato tutto il loro valore.

Angela Gorellini