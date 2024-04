La Robur torna al ‘Franchi’ e trionfa. Mazzola battuto con l’onore delle armi

SIENA

3

MAZZOLA

0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Agostinone; Bianchi (25’st Cristiani), Lollo, Hagbe (7’st Pagani); Masini (15’st Candido); Boccardi (30’st Costanti), Galligani (20’st Ricciardo).

Panchina: Siliberto, Bertelli, Granado, Leonardi. Allenatore Magrini.

MAZZOLA (3-4-2-1): Cefariello (1’st Florindi); L. Bonechi, N. Bonechi, Fabbrini; Nassi (31’st Majuri), Burato, Cruciani, Gianneschi (1’st Cavallini); Baroni (26’st Hoxhaj), Pierangioli (19’st Silvestri); Bartolini.

Panchina: Tozzi, Begnardi, Ballini, Landozzi. Allenatore Argilli.

Arbitro Monti di Firenze (Di Spigno-Giovanili).

Reti: 10’pt Galligani, 34’pt Masini, 23’st Lollo.

Note – Recuperi: 1’ e 5’. Ammoniti: Baroni, Cavallari.

SIENA – Il ritorno al Franchi dopo un anno di astinenza porta bene alla Robur che batte il Mazzola e si congeda dal proprio pubblico con l’ennesima vittoria. Il 1’ non è nemmeno scoccato quando Masini impegna Cefariello da pochi passi, sulla respinta Boccardi mette alto di poco. I bianconeri fanno la gara mentre la squadra di Argilli si difende con ordine. Il vantaggio lo segna Galligani, grazie ad un perfetto contropiede orchestrato da Masini e Bianchi. I bianconeri, schierati ancora una volta con la formazione tipo, vanno vicini al raddoppio al 18’ con Masini che di testa cerca di anticipare i difensori del Mazzola sull’angolo di Galligani. Palla però sull’esterno della rete. Cruciani (20’) sfiora l’incrocio con un bel destro da fuori area nella prima vera sortita offensiva dei biancoazzurri iniziata da Gianneschi. Qualche minuto più tardi l’altro centrocampista del Mazzola, Burato, ci prova dal limite. Buona preparazione, stesso effetto di Cruciani. Palla a lato.

Nella seconda parte del primo tempo i ritmi calano sensibilmente e le due squadre sembrano aspettare ad alzare i ritmi. In realtà però basta un’accelerata del solito Galligani che mette nel mezzo per l’accorrente Masini che, dopo la respinta di Cefariello, piazza il 2-0 da pochi passi. Il Mazzola ha la palla per riaprirla, ma Pierangioli spara alle stelle da ottima posizione dopo una bella azione di Baroni. Nel finale anche il Siena va vicino al gol, ma stavolta Masini arriva tardi.

Nella ripresa Burato spara altissimo da pochi passi (10’) mentre due minuti dopo Pierangioli impegna Giusti con un sinistro sul primo palo. Arriva però il tris della Robur con una botta dal limite, dopo un corner di Candido, di Lollo. Destro imparabile che finisce alle spalle del neo entrato Florindi. I tanti cambi da tutte le parti rallentano i ritmi di una gara che stancamente arriva al 95’. A fine gara la meritata festa bianconera.

Guido De Leo