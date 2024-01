La Robur vuole restare protagonista. Nel derby con l’Asta serve continuità

Una vittoria dal peso specifico enorme, quella che il Siena ha centrato contro il Terranuova Traiana. Una vittoria che potrebbe veramente dare una svolta decisiva alla stagione dei bianconeri e quindi al campionato, arrivato a un momento cruciale con le squadre che devono raggiungere il proprio obiettivo, in alto e in basso. Vero è che da subito, e nonostante la partenza ritardata, la squadra di Magrini ha recitato il ruolo di protagonista, prendendo la rincorsa per conquistare il primo posto e non mollarlo più.

I tre pareggi consecutivi, con Lastrigiana, Firenze Ovest e Sinalunghese, ne hanno rallentato la corsa, ma il distacco alla fine è rimasto di 7 punti, con una partita in meno rispetto alle altre. Dimezzato, sì, ma pur sempre rassicurante. Purché ai tre punti ne facessero seguito altri tre. E i tre punti sono arrivati, nella partita più difficile, probabilmente, dell’anno. Tre punti che potrebbero sì, rappresentare una svolta, ma, come ha detto anche il match winner di Siena-Terranuova Traiana, Roberto Candido, "se troveranno continuità". I bianconeri, allora, sono già concentrati sulla prossima sfida, la gara esterna contro l’Asta Taverne, in programma sabato al Gino Manni di Colle Val d’Elsa. Ieri mattina, sul campo di Uopini, Bianchi e compagni hanno ripreso la preparazione. Bertelli e Cavallari, già convocati per la partita con la squadra di Becattini, si sono allenati regolarmente con i compagni, segno che i rispettivi infortuni sono totalmente recuperati. Aseged Ivan, invece, ha proseguito con il proprio programma di lavoro differenziato.

Ancora assente Cristiani: il centrocampista è alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà ai box per qualche settimana. Tutti abili e arruolabili gli altri (nella foto Candido): la sessione di lavoro ha visto i giocatori dedicarsi ad una prima fase di riscaldamento, per poi passare a una serie di esercizi focalizzati al potenziamento aerobico e al recupero delle energie. L’allenamento si è concluso con un lavoro di possesso palla e la classica partitella di fine allenamento. Nel pomeriggio la Robur, squadra, staff tecnico e staff medico, dirigenti e collaboratori, erano presenti nella Contrada della Tartuca per porgere l’ultimo saluto a Laerte Mulinacci.

Angela Gorellini