La Rubierese fa harakiri. Blitz prestigioso per il Daino

Ultimi 10 minuti fatali alla Rubierese che cede (2-4) alla capolista Ganaceto. Con questo blitz i modenesi si laureano campioni d’inverno nel girone D di Prima categoria allungano a +3 sulla Virtus Libertas bloccata sull’1-1 dalla Virtus Cibeno. I biancorossi conducevano sul 2-1 con una prova di spessore grazie agli acuti di Montorsi su assist di Vanacore, poi lo stesso attaccante imbucava il suo 8° centro stagionale con uno shoot ad incrociare, nonostante il rosso al guardiano Maestroni, poi nel finale sono riemerse le solite amnesie difensive che certificano la peggior retroguardia (31 reti al passivo). Blitz di prestigio per il Daino Santa Croce che espugna con un secco tris il campo della Solierese grazie al gol-lampo del puntero Paterlini e alla doppietta di Rota nella ripresa. Hurrà in trasferta anche per il Guastalla che esulta (3-1) a Gavassa contro gli Original Celtic Bhoys in crisi di risultati e che chiudono l’andata in zona play-out. Sblocca Zani che chiude in spaccata un violento cross dalla fascia, poi ad inizio ripresa il guardiano Martignoni commette fallo da rigore insaccato da Razak. Nuovo scatto firmato dal difensore Bucci che in mischia da corner insacca di testa, quindi l’attaccante Issah finalizza una ripartenza con i biancoverdi tutti in avanti.

Dopo oltre un mese, torna al successo la Povigliese che regola all’inglese il San Prospero Correggio grazie a due penalty guadagnati dall’attaccante Zanichelli: il primo viene trasformato di potenza ad incrociare dal regista Saturno e il secondo centralmente da Gjoka. Altalena di emozioni nel 2-2 fra Reggiolo e Masone coi cittadini salvati in extremis dalla zampata dello stopper Castrianni. Nel primo tempo ospiti avanti con Mendicino cui risponde Signoriello e al 1’ di recupero scatto biancorosso con Zaniboni. Primo ko dell’era Siligardi alla guida del Casalgrande che cade (1-3) sul nuovo sintetico del Polinago in un match fra neo-retrocesse. In una giornata grigia per i rossoblù accorcia nel finale il centravanti Fontanesi. Identico punteggio anche per il Carpineti nella sfida sul sintetico formiginese dello Smile dove non basta l’acuto del puntero Rocca. Sul difficile terreno, in gran parte ghiacciato, di Palanzano pari (1-1) con rammarico del Quattro Castella contro la vice-regina salvata da una deviazione di Ollari nella ripresa sugli sviluppi di una punizione. I reggiani avevano sprintato alla mezz’ora grazie ad una punizione di Pagano che bacia il palo interno prima di insaccarsi dall’altra parte. Nel finale un tiro a giro di Panaro sfiora il sette dalla parte opposta.