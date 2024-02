La Samb a Fossombrone Bontà rischia il forfait

Francesco Bontà, appena rientrato dopo aver scontato i tre turni di squalifica rimediati dopo la gara di Tivoli, rischia di saltare anche la prossima gara. Il centrocampista è infatti alle prese con un fastidio muscolare alla coscia. Gli esami strumentali hanno escluso problemi di rilievo, ma per il momento sta svolgendo un allenamento differenziato. Rientrerà fra i convocati di Fossombrone, ma al massimo potrà essere impiegato per uno spezzone di gara. Seduta ridotta anche per Nazareno Battista che a causa di un affaticamento non ha partecipato, ieri, alla partitella di allenamento. L’impiego dell’attaccante per domenica, comunque, non è in dubbio. Semmai, il dubbio che mister Lauro si troverà a sciogliere è se schierare Battista o, invece, Fabbrini dal primo minuto. Lo stesso dubbio, in sostanza, dell’ultima gara giocata, al Riviera, contro il Vastogirardi. In questa occasione Lauro ha fatto esordire per la prima volta dall’inizio Fabbrini, domenica a Fossombrone potrebbe, quindi, confermare questa opzione. Ad ogni modo i due si daranno il cambio in corso alla gara. Sembra certo, invece, di partire, come sempre dall’inizio, il capocannoniere della squadra Simone Tomassini, 11 gol fin qui ma che non va a segno dal 7 gennaio. Martiniello (tre gol, due nelle ultime quattro giornate), seppur scalpiti, gli subentrerà a gara in corso, come abitualmente accade.

D’altra parte, è stato sempre incisivo partendo dalla panchina. Ad ogni modo se dei dubbi ci sono, il tecnico Maurizio Lauro li scioglierà dopo la rifinitura odierna. Le chiavi del centrocampo torneranno ad Andrea Arrigoni, dopo il turno di riposo (per virus influenzale) nel match prima della pausa contro il Vastogirardi. Per il resto l’undici che ha battuto il Vastogirardi sarebbe confermato in toto. La Samb dovrà mantenere la guardia alta ed ora che ha ritrovato la vetta non commettere più errori così da non lasciare campo alle dirette concorrenti. Sarà una sfida sicuramente curiosa se si considera che si scontrano il miglior attacco del girone, quello della Samb, con ben 42 reti segnate, e la migliore difesa, quella del Fossombrone, con appena 16 reti subite. Questa mattina per i rossoblù allenamento di rifinitura a porte chiuse al Samba Village. Niente ritiro, si parte per Fossombrone direttamente domenica mattina. Infine, Forsempronese-Samb sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento. Lo ha ufficializzato la società metaurense. Lo stadio Bonci è quasi sold out: subito finita la risicata dotazione di 350 biglietti riservata ai tifosi rossoblù (martedì mattina), restano poche decine di tagliandi nell’altra porzione di tribuna destinata ai sostenitori di casa (capienza totale, mille posti). "La Polisportiva Forsempronese 1949 – si legge in una nota - è lieta di comunicare che la gara Fossombrone - Sambenedettese, in programma domenica 18 febbraio, verrà trasmessa in diretta streaming. Nella giornata di sabato 17 febbraio verranno comunicati link da utilizzare e tutte le informazioni del caso".

s. v.