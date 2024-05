La Samb ad Avezzano senza i suoi tifosi. I rossoblu a caccia dell’accesso alla finale

La Samb ad Avezzano proverà a prolungare di almeno un’altra partita la stagione 2023/2024. Contro gli uomini di Pagliarini, i rossoblù proveranno a vincere per garantirsi l’accesso alla finale playoff della settimana successiva. Il match, in programma oggi alle 17.00, non potrà essere visto dai tifosi rossoblù se non a pagamento su facebook a 7.90 euro. La trasferta è stata vietata ai supporter della Samb residenti in provincia di Ascoli Piceno per i fatti avvenuti nella gara d’andata del torneo, quando in Abruzzo ci furono tafferugli per i quali furono comminati cinque Daspo ad altrettanti tifosi ospiti. Il settore dedicato ai tifosi provenienti da fuori Avezzano resterà quindi chiuso ma quelli che non risiedono nella provincia di Ascoli potranno acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dell’impianto sportivo abruzzese, previa presentazione di un documento di identità ed esclusivamente per i settori di Tribuna centrale (il costo del biglietto è di 20 euro) e di Tribuna laterale (15 euro). Per gli under 12 ingresso gratuito. Per l’ultima gara dell’anno, Mancinelli ha convocato tutti, anche quei calciatori che non potranno scendere in campo perché infortunati. Il tecnico rossoblù non potrà comunque schierare Arrigoni, Fabbrini, Sbardella e Pietropaolo, mentre potrebbe ritrovare il campo il difensore centrale Pezzola. Diffile però immaginare che possa essere schierato dal primo minuto, per cui la Samb dovrebbe riproporre l’undici visto nelle ultime due uscite, un 4-3-3 composto da Ascioti tra i pali, la linea difensiva formata da Chiatante, Zoboletti, Sirri e Pagliari, il centrocampo con Barberini, Paolini e uno tra Bontà e Scimia e in attacco Battista, Tomassini e Senigagliesi (altrimenti potrebbe giocare Cardoni nel tridente, oppure potrebbe prendere piede l’ipotesi di giocare con le due punte Martiniello-Tomassini). L’Avezzano invece recupera Lorenzo Filippini, Francesco Golia ed Elio De Silvestro e Pagliarini dovrebbe confermare il suo 4-3-3, lo stesso visto a Sora nella gara vinta in rimonta per due a uno. La Samb avrà a disposizione un solo risultato se vuole passare il turno, per cui i rossoblù dovranno vincere per sperare nella finale e in un eventuale, difficile, ripescaggio in Serie C. Nel frattempo, però, il patron Massi non è fermo sul fronte della riorganizzazione societaria e sta cercando un allenatore e un direttore generale. Per la panchina si pensa a Ottavio Palladini, che non è l’unica ipotesi (circolano anche i nomi di Amaolo e Prosperi). Per il ruolo di direttore generale si è invece pensato a Luca Faccioli, già a San Benedetto ai tempi di Renzi, con il quale, inevitabilmente, il rapporto non si chiuse bene. Tra Faccioli e Massi ci sarebbe in programmo un incontro nei prossimi giorni.

p. c.