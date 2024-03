La Samb adesso ha fame di riscatto. Scatta il turno di Pietropaolo e di Ascioti

Riscattare subito la sconfitta interna con il Notaresco che ha fatto scivolare la Samb a 5 lunghezze sotto la capolista Campobasso, per non perdere ulteriore terreno e dimostrare di poter rimanere ancora in corsa per il primo posto con sette gare ancora tutte da giocare da qui alla fine. Così la Samb, domani, in trasferta, affronterà il fanalino di coda Matese. Il tecnico Alessandrini si avvia a ritornare al 4-3-3, modulo per il quale la squadra era stata costruita in estate e più utilizzato, almeno fino a due domeniche fa. Undici titolare quasi completamente rivoluzionato come dalle indicazioni degli ultimi allenamenti, non dovrebbero esserci oramai più dubbi.

Dunque il 2004 Ascioti è pronto ad esordire e a prendere il posto di Coco tra i pali. In difesa Sbardella dovrebbe prendere il posto del capitano Sirri, fin qui sempre presente, ad eccezione della gara con L’Aquila saltata per squalifica. A centrocampo, assenti sia Paolini, che si è fermato di nuovo e ieri non ha partecipato neppure agli allenamenti ma si è sottoposto a terapie, e Bontà, non del tutto recuperato dopo l’infortunio di domenica scorsa anche se non ha riportato lesioni.

Ieri non si è allenato e potrebbe anche non riuscire ad essere fra i convocati che, oggi, dopo la rifinitura, partiranno per il ritiro pre partita. Con Ascioti in porta, Alessandrini potrà schierare il 2003 Pietropaolo che fin qui ha pagato la regola degli under. Poi, Scimia è favorito su Barberini. Confermato Arrigoni. Davanti, con Martiniello, ci saranno Senigagliesi e Fabbrini.

La Samb non può commettere altri errori ed, anzi, dovrà pure guardarsi le spalle da L’Aquila, dietro solo di tre punti. La buona notizia resta Battista che anche ieri ha mostrato segni di miglioramento, si è allenato a parte e potrebbe farcela già dal confronto diretto con L’Aquila del 7 aprile.

Quanto alla trasferta di domani, chi non potrà partire, potrà comunque seguire la partita in diretta streaming, a 8 euro, sul profilo Facebook della Matese. Infine, mattinata speciale, ieri, all’ospedale Madonna Del Soccorso con la Samb che ha fatto visita ai bambini ricoverati portando con sé gadget rossoblù e uova di Pasqua.

Una delegazione rossoblù, composta dal presidente Vittorio Massi, alcuni giocatori della prima squadra e membri della dirigenza, ha distribuito regali a tutti i bambini. "Con questa iniziativa – si legge in una nota della società –, la Samb desidera aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore serenità il ricovero in ospedale in questo periodo di festa, regalando allegria e positività nell’ambiente sanitario. Un ringraziamento speciale per l’accoglienza alla direttrice dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Nicoletta Natalini e alla dottoressa Fiorella De Angelis, presidente dell’ordine dei medici di Ascoli".

s.v.