La Samb guarda avanti. Riviera delle Palme, chiesto l’uso al Comune

La Samb ha protocollato in comune la richiesta di convenzione e utilizzo del Riviera delle Palme per la stagione 2024-2025. La domanda ha lo scopo di garantire alla formazione rossoblù la possibilità di disputare tutte le gare di Serie D, nonché quelle di Coppa Italia, amichevoli e qualsiasi altra competizione. "La richiesta – si legge nel documento – è necessaria per espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Lega dilettant per eseguire l’iscrizione al Campionato di serie D 2024/2025 e per richiedere la licenza per manifestazione di pubblico spettacolo presso il vostro ufficio attività produttive e valorizzazione della città. Si fa inoltre presente che, la documentazione oggetto della richiesta, è imprescindibile ai fini di una eventuale integrazione dell’organico nel Campionato di serie C 2024/2025 della nostra società".

Insomma, il presidente Massi crede ancora possibile un ripescaggio in Serie C. E’ fondamentale, comunque che la Samb chieda la convenzione per lo stadio in considerazione del fatto che nelle ultimi tre anni, dopo il fallimento Serafino, quest’atto non è stato mai né posto in essere e neppure firmato con la Samb che pagava ogni domenica l’affitto del Riviera delle Palme. Intanto questa mattina a Milano il presidente Vittorio Massi si incontra con Luca Faccioli ex diggi rossoblù nella prima gestione Renzi. Tra i due c’è un rapporto di stima reciproca e bisognerà vedere se le intenzioni ed i programmi tra le parti collimino. Sul fronte squadra a breve è in programma un summit tra Ottavio Palladini e il diesse Stefano De Angelis per mettere a punto le strategie di mercato. Si dovrebbe partire dagli under.

Nella prossima stagione ne sono obbligatori tre, un 2004, un 2005 e un 2006. Nonostante abbia espresso la volontà di restare il terzino sinistro Marco Pagliari vanta alcune richieste di C. Edoardo Lonardo, dopo l’esperienza con la Fiorentina Primavera, è stato ora selezionato anche dallo scouting della Cremonese per sostenere qualche giorno di allenamento in prova. Lonardo, classe 2005, è giunto in prestito dal Rimini e il 30 giugno tornerà al club romagnolo. In rossoblù ha totalizzato 13 presenze, realizzando un gol quello del 2- 2 con il Fossombrone al Riviera delle Palme.

