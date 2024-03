La Samb stecca ancora. E i rimpianti aumentano

SAMB

1

CHIETI

1

SAMB (4-3-3): Ascioti 6; Zoboletti 5,5, Sbardella 5,5, Pezzola 7, Pagliari 5,5 (10’s.t. Pietropaolo); Barberini 6 (27’s.t. Tomassini s.v.), Arrigoni 7, Bontà 5,5 (18’s.t. Toure 6); Cardoni 5,5 (18’s.t. Fabbrini 6), Martiniello 6, Senigagliesi 6 (40’s.t. Scimia s.v.). A disp.: Coco, Sirri, Chiatante, Lonardo. All.: Maurizio Lauro.

CHIETI (4-3-3): Antignani 5,5; Cuccinello 6, Conson 6,5, Vesi 6, Tortora 6 (47’s.t. Di Sabatino s.v.); Forgione 6,5 (33’s.t. Gatto s.v.), Castellano 5,5, Gaye 6; Salvatore 5,5 (33’s.t. Mazzei s.v.), Ameth Fall 5,5 (42’s.t. Marino s.v.), Mercuri 5,5 (24’s.t. Sueva 6). A disp.: Serra, Ardemagni, Mancini, Esposito. All.: Pasquale Luiso.

Reti 6’s.t. Forgione, 29’s.t. Pezzola

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa (Leonardo Grimaldi di Bari e Federico Giovanardi di Terni) Note: spettatori 4237. Ammoniti: 5’ Cuccinello, 22’ Salvatore, 9’s.t. Antignani, 41’s.t. Castellano. Angoli 12-0. Recupero 0’, 7’

Un’altra occasione persa nonostante un assedio durato novantotto minuti. Novantotto, perché il Chieti ha fatto di tutto per spezzare il ritmo dei rossoblù fin dalla metà del primo tempo, e l’arbitro Franzò è stato costretto a dare un maxi recupero nel finale. La Samb poteva avvicinare un’altra volta il Campobasso, che a Fossombrone ha inanellato il terzo pareggio consecutivo, e invece è stata sorpassata di un punto anche dall’Aquila, che ha superato l’Avezzano. Ora i rossoblù sono terzi in un campionato che, a giudicare dai risultati delle prime, non vuole vincere nessuno. La Samb avrebbe meritato i tre punti con i teatini, ma ancora una volta esce con metà posta dopo una gara dominata, nella quale ha subito un gol con due conclusioni (la seconda di Gaye, deviata da Ascioti, è finita sulla traversa). I rossoblù hanno però concesso un contropiede, forse viziato da un fallo su Pagliari, e dopo il tiro di Fall, parato da Ascioti, Forgione ha insaccato il vantaggio. È stato l’unico acuto di un Chieti calcolatore, che ha giocato più sui nervi degli avversari che sul campo. Prima e dopo il gol degli ospiti c’è stata solo la Samb, che ha trovato spesso le fasce e ha fatto spiovere un gran numero di palloni in area. Un dato di questa superiorità: dodici a zero il computo dei corner. Numerose le occasioni per i rossoblù, che faticano ancora a triangolare e superare l’uomo, ma contro il Chieti hanno premuto continuamente: l’incornata vincente di Sbardella su assist di Arrigoni era il minimo sindacale vista la mole di gioco espressa. Nel finale, poi, i rossoblù hanno avuto quattro grosse occasioni in quattro minuti, le più golose capitate a Toure, ma prima Antignani e poi un difensore ospite hanno negato il gol vittoria agli uomini di Lauro. Ora mancano cinque partite e la corsa è a tre, ma tra Campobasso, Samb e L’Aquila, l’unica che è in risalita è la squadra abruzzese, che pure tre giornate fa perdeva in casa del Sora.

Pierluigi Capriotti