La Sammartinese c’è. Il Campagnola ci prova. Ma il derby è neroverde

SAMMARTINESE: Neviani (1’ st Falavigna), Carretti, Montipò, Vezzani, Pederzoli, Bega, Viviani, Owusu (11’ st Dabre), Zogu, Gareri (39’ st Salsi), Valentini (23’ st Santini). A disp. Malaguti, Gigante, Venturelli, Casoni, Toscano. All. Reggiani.

CAMPAGNOLA: Ripesi, Cavicchioli, Messori, Barilli S., Camara, Santagiuliana, Camillo (39’ st Allai), Previato (26’ st Montanari), Gargiulo, Serafin, Consiglio (14’ st Jorge Sgro). A disp. Barilli G., Gremmo, Platani, Benjamin, Daini, Pivetti. All. Migliaccio.

Arbitro: Ferri di Bologna.

Reti: 38’ Serafin (C), 46’ pt Bega (S); 32’ st rig. Zogu (S).

Note: ammoniti Vezzani, Bega, Camara, Santagiuliana e Barilli S.

E’ la Sammartinese ad aggiudicarsi, in rimonta, il derby contro il Campagnola, raccogliendo così la seconda vittoria consecutiva. Nel primo tempo sono gli ospiti a farsi preferire per gioco e quantità di occasioni da rete create, anche se la prima occasione è di marca locale, con Camara che si immola per deviare la conclusione a colpo sicuro di Valentini; al 38’ arriva lo 0-1 con un’azione insistita di Gargiulo e Camillo, il cross sul secondo palo di quest’ultimo arriva a Serafin, che stacca sul diretto avversario e batte Neviani. Nel recupero il pareggio: Vezzani disegna una perfetta parabola su corner per Bega, che si libera della marcatura e, sempre di testa, fa 1-1. Nella ripresa Ripesi si immola in uscita su Valentini, mentre dall’altra parte Cavicchioli non arriva d’un soffio sulla spizzata di Camara su angolo di Camillo; la Sammartinese alza i giri del motore e serve un gran intervento di Messori per anticipare Valentini, lanciato in campo aperto, mentre al 77’ arriva l’episodio che decide il match: Vezzani calcia da fermo in area, Santagiuliana stende Bega e l’arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri si presenta Zogu che non fallisce, trasformando con una conclusione potente e centrale. Il Campagnola prova a rialzarsi e, a 2’ dalla fine, Serafin si invola in azione personale e scarica in porta, venendo neutralizzato da Falavigna.